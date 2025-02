4ª edição do Circuito Ciclístico Antigos do Farol reúne 800 ciclistas em Aracaju

O RioMar Aracaju foi o ponto de partida e chegada para um espetáculo de energia e solidariedade no último domingo (2), durante a 4ª edição do Circuito Ciclístico Antigos do Farol (CICLOCAF). O evento reuniu mais de 800 participantes, que transformaram as ruas da cidade em uma verdadeira celebração ao esporte e ao bem-estar.

Além de promover a prática saudável do ciclismo, o circuito deixou um importante legado solidário. Mais de 1 tonelada de alimentos foi arrecadada, beneficiando três instituições que realizam um trabalho social fundamental em Aracaju: Lar de Zizi (@lardezizi), Casa de Oração Espírita André Luiz (@coeal) e Projeto Sorriso Solidário (@projeto_sorriso_solidario).

A parceria entre o RioMar Aracaju e o grupo Antigos do Farol se consolidou como uma iniciativa que vai além do esporte, fortalecendo laços comunitários e mostrando que, quando se pedala juntos, é possível chegar mais longe — tanto nas ruas quanto na construção de um futuro mais solidário. O sucesso dessa edição já deixou os amantes do ciclismo ansiosos pelo próximo circuito, que promete novas aventuras e mais ações do bem.

Foto: João Soares

Lotti+Caldas Comunicação