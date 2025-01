Ministério da Saúde vai destinar R$ 150 milhões para ampliação da vacinação nas escolas

O Ministério da Saúde vai destinar R$ 150 milhões para fortalecer a vacinação nas instituições educacionais de todo o país. Os recursos serão repassados para estados e municípios aplicarem em ações nas escolas e para intensificação vacinal. A imunização terá apoio do Programa Saúde na Escola. A estratégia foi acordada, nesta quinta-feira (30), com estados e municípios durante a primeira reunião de 2025 da Comissão Intergestores Tripartite (CIT).

A Iniciativa está prevista para ocorrer entre abril e maio de 2025 e tem como foco garantir o acesso aos imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação. É voltada a crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade, matriculados nos ensinos infantil, fundamental e médio – podendo ser estendida também às escolas privadas. Os dados da vacinação nas escolas poderão ser acompanhados nos sistemas de informação do Ministério da Saúde, garantindo maior transparência e controle sobre a imunização de jovens no país.

“Esta é uma ação para intensificar a vacinação no nosso país e reduzir o risco de doenças imunopreveníveis entre as crianças e adolescentes. Assim como fizemos em 2024, estamos promovendo um trabalho de recuperação da cobertura vacinal no Brasil e as escolas precisam estar engajadas nesse processo”, destaca a ministra da Saúde, Nísia Trindade.

Do total dos recursos, R$ 15,9 milhões serão repassados aos estados e R$ 134 milhões aos municípios, conforme explica o diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunizações (DPNI), Eder Gatti. “A divisão dos recursos entres os estados considera o tamanho do território. Também leva em conta as dificuldades logísticas importantes existentes em municípios da região Norte, o número de escolas e um peso diferenciado para escolas rurais”.

A estratégia da vacinação nas escolas também busca identificar e reduzir bolsões de não vacinados, além de reduzir a hesitação vacinal.

Além de todas as vacinas do calendário básico, serão ofertados imunizantes essenciais para a proteção das crianças:

Para crianças a partir de 8 meses e menores de 5 anos (ensino infantil): Febre Amarela, Tríplice Viral e Tríplice Bacteriana (DTP);

Febre Amarela, Tríplice Viral e Tríplice Bacteriana (DTP); Para crianças a partir de 5 anos e adolescentes menores de 15 anos (ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio): Febre Amarela, Tríplice Viral, Tríplice Bacteriana (DTP), Meningocócica ACWY e HPV.

Atualização da caderneta de vacinação

O Ministério da Saúde também vai promover ações gerais para atualização da situação vacinal de crianças e de adolescentes até 15 anos, além da intensificação de vacinação na rotina. Também estão previstas ações para busca ativa da população de não vacinados. As ações contemplam todas as vacinas do calendário básico de vacinação. O período de realização proposto e de outubro a novembro de 2025.

O que é o Programa Saúde na Escola?

O Programa Saúde na Escola (PSE) envolve os Ministérios da Saúde e o da Educação. Foi construído com políticas e ações voltadas às crianças, adolescentes, jovens e adultos da educação pública brasileira. Para além de ações no campo da saúde, a estratégia busca melhorar a qualidade de vida dos educandos, reduzir a evasão escolar e a intermitência de frequência escolar por questões sociais individuais e coletivas. O número de estudantes beneficiados pelo Programa Saúde na Escola (PSE) aumentou em 1,5 milhão no biênio 2023/2024 em comparação com 2021/2022, passando de 23,4 milhões para 24,9 milhões de alunos.

Ministério da Saúde – Foto: Jhonathan Cantarelle/Agência Saúde-DF