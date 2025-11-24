6º LIRAa identifica apenas um município sergipano com alto índice de infestação do Aedes

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou, nesta segunda-feira, 24, o sexto Levantamento Rápido de Índice de Infestação do Aedes aegypti (LIRAa) de 2025, que identificou apenas um município sergipano com alto índice de infestação. Outros 40 municípios apresentaram médio risco, 32 mostraram baixo risco e dois não realizaram o levantamento.

O estudo mede a presença do vetor nas localidades pesquisadas que apresenta o índice satisfatório que vai de 0 a 0,9; o de média infestação de 1,0 a 3,9; e o de alto risco acima de 4,0. O município de Simão Dias (5,0) apresentou alto risco de infestação do Aedes aegypti. A gerente de Endemias da SES, Sidney Sá, destacou que o estado vem registrando uma redução no número de casos de dengue, resultado do trabalho integrado com os municípios sergipanos.

“A redução dos casos é fruto do trabalho integrado entre estado e municípios com a intensificação nas áreas de risco, ações de educação em saúde, assim como a mobilização do Dia D contra a Dengue e a conscientização da população. Ainda assim, a vigilância precisa ser contínua com o controle de ambientes onde o mosquito se reproduz”, explicou.

Medidas preventivas

O Aedes aegypti é responsável pela transmissão da dengue, zika e chikungunya. O inseto utiliza qualquer recipiente que acumule água para depositar seus ovos, o que reforça a necessidade de ações contínuas de prevenção dentro das residências.

Para isso, a população deve observar vasos de plantas com água parada, caixas d’água destampadas, reservatórios descobertos, pneus e outros recipientes que possam se transformar em criadouros. A eliminação desses locais continua sendo a maneira mais eficaz de interromper o ciclo de reprodução do vetor.

Foto ascom SES