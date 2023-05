8ª Conferência de Saúde de Sergipe será realizada na próxima terça-feira, dia 23

O Conselho Estadual de Saúde de Sergipe (CES/SE), por meio da Comissão Organizadora e em parceria com a Fundação Estadual de Saúde (Funesa) e Secretaria de Estado da Saúde (SES), está preparando a 8ª Conferência Estadual de Saúde (8ª Confesa). Este evento do controle social será realizado de terça-feira, 23, até quinta, 25, no Centro de Convenções AM Malls – Sergipe, no bairro Inácio Barbosa, em Aracaju e contará com a participação de mais de 1.200 pessoas, entre as quais gestores, trabalhadores e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) de Sergipe. A abertura oficial será às 15 horas, no dia 23 de maio.

A Conferência de Saúde é realizada a cada quatro anos com o objetivo de obter propostas dos representantes dos trabalhadores, gestores e usuários do SUS, que são chamados de delegados e foram eleitos nas Conferências Municipais de Saúde. Estas propostas vão se transformar em políticas públicas e vão integrar o Plano de Saúde do respectivo ente federado (município, estado e União).

O processo de conferência é dividido em etapas: municipais, estaduais e a nacional. Em fevereiro e março foram realizadas as etapas municipais em Sergipe. De 23 a 25 de maio será a estadual (8ª Confesa) e, de 2 a 5 de julho será a 17ª Conferência Nacional de Saúde, em Brasília. O tema deste ano é “Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia – Amanhã vai ser outro dia”. Serão debatidos quatro eixos: I – O Brasil que temos. O Brasil que queremos; II – O papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas; III – Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia; IV – Amanhã será outro dia para todas as pessoas.

“Dos 75 municípios sergipanos, 73 fizeram as suas respectivas conferências. Iniciamos em Itabi, em 15 de fevereiro, e encerramos em Brejo Grande no dia 31 de março, onde foram escolhidos os delegados e aprovadas as propostas para a etapa estadual. Na 8ª Confesa, vamos eleger 60 delegados e 20 propostas, cinco de cada eixo, e levar para a nacional, em Brasília. Teremos a participação de 1058 delegados, 100 convidados e 100 observadores. É importante frisar que esta será a 1ª Conferência com votação eletrônica de Sergipe”, informou o coordenador da 8ª Confesa, Enzo Matos.

Programação

De acordo com a programação, no dia 23/05, o credenciamento dos delegados titulares ocorrerá das 9 horas às 11 h; dos delegados suplentes, observadores e convidados será das 11 h às 12 h. A abertura oficial acontecerá às 15 h, depois haverá uma apresentação artística, composição da mesa, palestra magna e se encerra com um momento artístico. Na quarta-feira, 24, haverá pela manhã, outra apresentação artística, exposição de unidades móveis da saúde (carretas) e minipalestras sobre os eixos temáticos. À tarde inicia com um momento artístico e depois serão debatidos os eixos temáticos, encerrando com outra apresentação artística. No último dia, 25, às 9 h começa a eleição das propostas até às 12 h, e à tarde inicia com um momento artístico, após, será a eleição dos delegados que irão representar Sergipe na etapa nacional em Brasília. O encerramento está previsto para as 16 h com um momento artístico.

Vale ressaltar que em todos os dias serão disponibilizadas práticas integrativas como massagem e acupuntura; haverá a demonstração do Projeto Insulinadiamor da Universidade Federal de Sergipe (UFS), que transforma canetas de insulina usadas para o tratamento da diabetes em canetas esferográficas; terá o Odontomóvel, Camisildo, e diversos estandes com exposição das IST/Aids, informação sobre o Centro Especializado em Reabilitação (CER IV), limpeza de pele, entre outros.

Serviço:

O quê? 8ª Conferência Estadual de Saúde (8ª Confesa)

Quando? Terça-feira, 23, até quinta, 25 de maio

Horário? A abertura oficial será às 15 horas

Onde? Centro de Convenções AM Malls – Sergipe na Avenida Tancredo Neves nº 444, bairro Inácio Barbosa, Aracaju/SE

