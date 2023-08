93 Sports e Feseee firmam parceria para transmissões de competições de eSports

A Federação do Estado de Sergipe de Esporte Eletrônico e o 93 Sports firmaram parceria para transmitir as partidas do E-Serigy Cup, torneio de Esports Eletrônicos que reunirá os melhores players do Nordeste, realizado pela Feseee e a Hitech Arena. Os jogos serão transmitidos ao vivo pelo YouTube e o Twitch, com narradores, nas semifinais e final, que darão ainda mais emoção aos jogos digitais.

As disputas acontecerão em console, mobile e PC nas modalidades: Valorant, Free Fire, Street Fighter, League of Legends e CS:GO. A competição acontecerá entre os dias 19 e 31 de agosto, de forma remota. A inscrição segue até o dia 15 de agosto.

Conheça os narradores

CS:GO – Bruno Cobaia

Valorant – Iago Matheus e Trixx 26

Free Fire – Bia Skull e Gringa DT

Street Fighter – Kawe Nogueira

League of Legends – Jéssica Matinho

93 Sports

O 93 Sports é um canal em ascensão no YouTube e no Twitch que está ganhando milhares de inscritos em todo país pela qualidade das transmissões de várias modalidades esportivas. Com equipamentos de última geração e transmissão em 4k ou FullHD, a empresa disponibiliza profissionais qualificados e especializados na área.

