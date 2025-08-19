Abertas inscrições para capacitação sobre cuidados com pacientes diabéticos em Aracaju

Cuidar melhor para salvar mais vidas. Esse é o objetivo da capacitação promovida pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Aracaju, em parceria com a Associação Sergipana de Proteção ao Diabético (ASPAD) e o movimento Vozes do Advocacy, que acontece nesta quinta-feira, 21, na Universidade Tiradentes (Unit). A iniciativa faz parte do projeto Educar para Salvar e vai qualificar profissionais da saúde e agentes comunitários do município para o atendimento às pessoas com diabetes.

A formação será realizada no Auditório Padre Arnóbio, das 8h às 12h para os profissionais de saúde e das 13h às 17h para os agentes comunitários. O conteúdo programático inclui desde noções gerais sobre diabetes, insulinoterapia e medicamentos até temas como manutenção glicêmica, uso de tecnologias em saúde, imunização, nutrição, atividade física e prevenção de complicações oftalmológicas relacionadas à doença.

A capacitação conta com a participação de especialistas renomados, entre eles o endocrinologista Raimundo Sotero, presidente da Associação Sergipana de Proteção ao Diabético; o bioquímico farmacêutico Lysandro Borges; a nutricionista Ramara Kadija; a oftalmologista Fernanda Souto e o especialista em retina e vítreo, Fábio Ribas.

Ações como essa ampliam a capacidade de prevenção, diagnóstico precoce e acompanhamento adequado de pessoas com diabetes na rede de saúde de Aracaju. As inscrições são gratuitas e exclusivas para profissionais e agentes comunitários da saúde, e podem ser realizadas clicando aqui.

Foto: Ronald Almeida/Secom PMA