Acesso Avançado reduz filas e garante atendimento rápido nas Unidades de Saúde de Aracaju

Agilidade, previsibilidade e cuidado no momento certo. É isso que os usuários das Unidades de Saúde da Família (USF) de Aracaju estão vivenciando com a implantação do Acesso Avançado (AA), novo modelo de agendamento adotado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS). A estratégia garante que a maioria das consultas seja realizada no mesmo dia ou em até 48-72 horas após o primeiro contato, reduzindo filas e diminuindo o número de faltas.

A transição para o novo modelo vem sendo feita de forma gradual na rede municipal. Até o momento, seis USFs já estão com o Acesso Avançado em vigor. Desde o início de setembro, 14 unidades estão em processo de implementação e a estimativa é que, até outubro, mais 25 unidades de saúde tenham aderido à nova estratégia.

Para os usuários, a mudança trouxe segurança no monitoramento da saúde. A moradora Kadja Kathariny, acompanhada pela USF José Augusto Barreto, destacou a facilidade de ser atendida rapidamente. “Melhorou mais a questão de marcar e ser atendida no mesmo dia. Antigamente fazíamos fila para tentar conseguir uma vaga. Hoje conseguimos tanto pela manhã quanto pela tarde, e em casos de urgência somos direcionados imediatamente”, relatou.

O aposentado Gilson Lopes, paciente da USF Onésimo Pinto, reforçou a importância do serviço.“Todas as vezes que venho, nunca deixo de ser atendido. Já consegui consultas e exames sempre que precisei. Para mim, que não tenho plano de saúde, isso aqui é uma mão na roda”, afirmou.

Os gestores das unidades já notam as mudanças e os avanços para contornar a alta demanda. Para Marcos Vinícius Oliveira, gerente da USF José Augusto Barreto, o novo fluxo trouxe mais eficiência e aproximou a população da rede de saúde. “O acesso avançado trouxe uma mudança importante no atendimento da nossa unidade, porque antes os usuários precisavam vir um dia apenas para agendar a consulta, o que gerava espera e até desassistência. Agora, com a consulta no mesmo dia, oferecemos mais agilidade no cuidado e reduzimos bastante o absenteísmo. Isso fortalece o vínculo com a população e com os profissionais, porque saúde não espera”, destacou.

Na USF Onésimo Pinto, a gerente Damarys Almeida ressaltou que o modelo ampliou a previsibilidade no acompanhamento dos pacientes. “Nossa unidade é de horário estendido, onde a busca por atendimento e o fluxo de usuários é muito grande. Com o novo agendamento, o paciente consegue marcar a consulta com maior previsibilidade, o que facilita o diagnóstico precoce e o acompanhamento contínuo da saúde”, avaliou.

De acordo com os profissionais de saúde, o modelo também trouxe benefícios para o trabalho das equipes. O médico João Alexandre, da USF José Augusto Barreto, explicou que o Acesso Avançado reduziu as ausências. “Como o paciente é atendido no mesmo dia, não precisa esperar meses por uma consulta. Isso garante presença, acompanhamento contínuo e melhor organização dos retornos”, salientou.

A médica Maria Eduarda Andrade, da USF Onésimo Pinto, enfatizou que a mudança fortaleceu a prevenção. “O acompanhamento regular permite diagnósticos precoces e evita agravamentos futuros, prevenindo sobrecarga no sistema”, completou.

O novo modelo, conforme destacou Mayra de Oliveira, coordenadora da Rede de Atenção Primária, busca garantir que o atendimento aconteça no tempo da necessidade do usuário, contemplando tanto os casos de demanda espontânea quanto os grupos que necessitam de acompanhamento contínuo, como crianças em puericultura (acompanhamento periódico) e gestantes.

“E ainda reserva espaço na agenda das equipes para a promoção da saúde, por meio de ações como o Programa Saúde na Escola. Assim, há maior equilíbrio na oferta dos tipos de atendimento e, consequentemente, mais acesso com qualidade no cuidado”, pontuou.

A expectativa é que, ainda este ano, todas as 45 USFs estejam operando dentro do novo modelo, garantindo consultas em tempo hábil, reduzindo filas, prevenindo o absenteísmo e ampliando o acesso a cuidados preventivos e contínuos.

Foto: Bruno Dias/Ascom SMS