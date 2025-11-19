Acesso avançado: Usuários não precisam mais madrugar para conseguir atendimento nas UBSs

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Aracaju realizou, nesta quarta-feira, 19, às 5h, uma ação de orientação junto aos usuários da Unidade de Saúde da Família (USF) Celso Daniel, no bairro Santa Maria, para reforçar que não há mais necessidade de chegar de madrugada às portas dos postos de saúde. A iniciativa integra o processo de consolidação do Acesso Avançado (AA), novo modelo de agendamento que já funciona nas 45 unidades da rede municipal e que assegura ao usuário consulta no mesmo dia ou em até 48 a 72h após o primeiro contato com o posto.

O novo sistema tem como foco garantir atendimento no tempo da necessidade, ampliando a oferta para demandas espontâneas e organizando os acompanhamentos contínuos, como puericultura, pré-natal e visitas domiciliares. Com isso, filas em horários impróprios deixam de fazer sentido, já que o cidadão pode procurar a unidade em qualquer momento dentro do horário de funcionamento.

A secretária municipal da Saúde, Débora Leite, destacou que a mudança exige também um processo de conscientização. “Começamos uma ação nas unidades básicas para conversar com a população que ainda mantém o hábito cultural de chegar muito cedo. Estamos explicando que a agenda do Acesso Avançado permite um fluxo livre e seguro, com oportunidades diárias de consulta. Não é mais necessário madrugar para garantir vaga”, afirmou.

A diretora de Vigilância e Atenção em Saúde, Gabriela Carvalho, reforçou que o novo modelo já é realidade em toda a rede. “Nossas 45 unidades já operam com a nova agenda. Algumas comunidades já se adaptaram e outras ainda estão em transição. Esse trabalho de conscientização mostra que não há mais motivo para formar filas na madrugada, porque o Acesso Avançado aumenta o acesso e elimina essa prática”, explicou.

Na USF Celso Daniel, a gerente Milene Zaiana observa, diariamente, os resultados positivos para os usuários. “O modelo vem funcionando muito bem. Atendemos demandas espontâneas todos os dias e mantemos consultas agendadas dentro da própria semana, sem perdas de vagas. Os próprios pacientes relatam o quanto o Acesso Avançado facilitou o atendimento. Por isso, pedimos que não cheguem de madrugada. Não é mais necessário”, destacou.

Os beneficiários confirmam as melhorias. A aposentada Joselita Rodrigues, usuária da unidade, afirma que o acesso aos serviços ficou mais simples e eficiente. “Estou conseguindo tudo o que preciso. Sou bem atendida e, para mim, esse novo modelo melhorou muito”, relatou. O aposentado Joel Barros também percebeu diferença. “Antes eu chegava de madrugada, com medo de não conseguir atendimento. Agora sou atendido no mesmo dia. Está sendo muito bom”, disse.

Com o Acesso Avançado, a SMS assegura que o atendimento nas unidades de saúde ocorre de forma mais rápida e organizada. O modelo buscar eliminar filas de madrugada, melhorar o fluxo das unidades e ampliar o acesso tanto para demandas espontâneas quanto acompanhamentos contínuos. O objetivo é garantir que cada pessoa seja atendida no tempo oportuno, com mais eficiência e qualidade no cuidado.

