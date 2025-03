Ações de coleta externa do Hemose ajudam na reposição dos estoques de sangue

As ações de coleta externa, além de ampliar o acesso da população ao serviço, têm como finalidade a ampliação dos estoques de sangue e hemocomponentes de todos os grupos sanguíneos para garantir atendimento a pacientes que necessitam de transfusões. O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) realiza captação, coleta, análises sorológicas, testes de compatibilização, fracionamento e distribuição do sangue para a hemorrede de Sergipe. A rede de assistência é formada por 37 unidades de saúde, incluindo o Hospital de Urgência de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), hospitais regionais e maternidades. As unidades realizam uma média mensal de 1.800 a 2.400 transfusões de hemocomponentes do sangue.

Na última terça-feira, 11, o Hemose realizou uma coleta externa na Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro. O enfermeiro responsável pela coleta externa, Roney Bantim, ressaltou a necessidade atual, principalmente por fatores de Rh negativo. “Estamos, mais uma vez, na Câmara de Nossa Senhora do Socorro, fazendo essa ação solidária. Neste momento, estamos com o fator RH em baixa. Por isso, é de grande importância essa parceria”, enfatizou.

De acordo com o diretor-geral da Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, João Emanuel Freitas Brasileiro, a ação já faz parte do calendário anual da instituição. “Há um tempo, o então presidente da Câmara tinha um projeto de fazer doações no Hemose. Posteriormente, houve uma coleta voltada a todos os funcionários e às pessoas que vêm assistir às sessões, e isso cresceu. Então, anualmente, é organizada essa coleta externa”, disse.

O morador do município, Lucas Feitosa, aproveitou a coleta para doar sangue mais uma vez. “Eu sou um doador regular de sangue no Hemose. Já doei em outras campanhas também e quando soube dessa também vim fazer minha parte”, contou.

O responsável do projeto social “Galera Sangue Bom”, Francisco Carlos, reforçou a importância do incentivo à doação regular de sangue. “Essa parceria da Câmara com o Hemose é muito importante. Atrai doadores para ajudar salvar vidas. A gente sabe que cada doação pode salvar até quatro vidas. O número de pessoas aqui doando é muito importante porque consegue ampliar o estoque de sangue do Hemose”, reforçou.

Foto: Ascom FSPH