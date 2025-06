Adailton Martins tem indicação acatada e Governo entrega Centro de Hemodinâmica no HUSE

O deputado estadual Adailton Martins (PSD) prestigiou, nesta sexta-feira, 13, a entrega do Centro de Alta Complexidade Cardiovascular Dr. José Augusto Barreto — conhecido como Centro de Hemodinâmica — no Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (HUSE). A inauguração é resultado de uma solicitação de sua autoria, formalizada por meio da Indicação nº 180/2025.

De acordo com a proposta, o serviço proporcionará acesso a tecnologias de ponta voltadas às linhas de cuidado nas especialidades de Cardiologia, Cirurgia Vascular, Neurologia Clínica e Neurocirurgia. O centro representa um avanço significativo na qualidade da assistência prestada aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), que passam a contar com tratamentos modernos para doenças cardiovasculares, incluindo Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), Acidente Vascular Cerebral (AVC) e outras condições agudas.

Segundo o parlamentar, a criação do centro é fundamental para o diagnóstico e tratamento de doenças do coração e do sistema circulatório, com o uso de técnicas minimamente invasivas, que permitem uma recuperação mais rápida dos pacientes.

“Hoje, Sergipe possui alta demanda por esse tipo de atendimento, e precisamos descentralizar e ampliar a capacidade do sistema público de saúde, especialmente para os casos de maior complexidade”, afirmou Adailton.

Entre os procedimentos que poderão ser realizados no novo centro estão exames de avaliação do sistema cardiovascular, além de tratamentos como angioplastia e implante de stents — fundamentais para salvar vidas em situações de urgência.

“O tempo de espera para esses procedimentos pode gerar consequências graves para os pacientes. Ter essa proposta acolhida pelo governador e vê-la se tornar realidade é uma forma concreta de garantir mais qualidade na assistência médica oferecida à população e promover o bem-estar dos sergipanos”, reforçou o deputado.

