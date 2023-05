Ages realiza evento sobre desafios da inserção no mercado de trabalho

As inscrições devem ser feitas pelo Sympla e quem participar terá direito a certificado de participação

Os principais desafios e as dificuldades enfrentadas pelas pessoas para inserção no mercado de trabalho são bem conhecidos: falta de experiência, poucas vagas ofertadas, pouca ou nenhuma qualificação profissional, insegurança, entre outros. Sendo assim, entender e compreender essas necessidades é primordial para garantir uma boa colocação no mercado. Pensando nesses desafios, o Centro Universitário Ages (Uniages) realiza nesta sexta-feira, dia 12, às 19h, o evento “Desafio da inserção no mercado de trabalho”.

O evento contará coma presença de quatro palestrantes, que abordarão o tema por diferentes perspectivas. Foram convidados para falar sobre o tema o doutor em Sociologia José Marcelo Domingos de Oliveira; o professor Augusto César Santiago Teixeira, mestre em Sociologia; o professor Nelson Gonçalves Cardoso Filho, especialista em Direito e a professora Silvia Manoela Santos de Jesus, doutora em Ciência da Propriedade Intelectual.

O evento gratuito é destinado a pessoas que já possuem graduação e será realizado no Auditório Leandro Reis, localizado no campus da instituição em Paripiranga/BA. As inscrições devem ser feitas pelo Sympla e quem participar terá direito a certificado.

Sobre a Ages

A Ages nasceu há 40 anos, com o objetivo de levar educação de qualidade para o interior do Nordeste e dar oportunidades para pessoas da região. Com suas raízes fincadas em Paripiranga (BA), a instituição também marcou seu lugar nos municípios baianos de Tucano, Jacobina, Irecê e Senhor do Bonfim. Desde 2019, é integrante do maior e mais inovador ecossistema de qualidade do Brasil: o Ecossistema Ânima. A Instituição também contribui para a democratização do ensino superior ao disponibilizar oferta de cursos digitais.

Atualmente, a Ages conta com mais de 150 cursos de graduação e pós-graduação e em 2023 recebeu do MEC avaliações de excelência: os campi Paripiranga, Jacobina e Tucano receberam nota 4 (nota vai até 5), cada, no Índice Geral de Cursos (IGC). Entre as instituições privadas de ensino superior da Bahia, o IGC revelou que os campi Tucano, Paripiranga e Jacobina ocupam, respectivamente, as posições 7, 9 e 14. Este indicador trata-se de um média ponderada baseada nas avaliações dos programas de graduação e pós-graduação. Ainda em 2023, o campus sede da instituição foi recredenciado com a nota máxima (5) do MEC.

Sobre a Ânima Educação

Com o propósito de transformar o Brasil pela educação, a Ânima é o maior e o mais inovador ecossistema de ensino de qualidade do país, com um portfólio de marcas valiosas e um dos principais players de educação continuada na área médica. A companhia é formada por uma comunidade de aprendizagem com mais de 400 mil pessoas, composta por mais de 395 mil estudantes e cerca de 17 mil educadores, distribuídos em 18 instituições de ensino superior e em mais de 600 polos educacionais por todo o Brasil. Integradas também ao Ecossistema Ânima estão marcas especialistas em suas áreas de atuação, como HSM, HSM University, EBRADI (Escola Brasileira de Direito), Le Cordon Bleu (SP), SingularityU Brazil, Inspirali e Learning Village, primeiro hub de inovação e educação da América Latina, além do Instituto Ânima.

Em 2022, a Ânima foi um dos destaques do Prêmio Valor Inovação – parceria do jornal Valor Econômico e a Strategy&, consultoria estratégica da PwC – figurando no ranking de empresas mais inovadoras do Brasil no setor de educação. Além disso, o CEO, Marcelo Battistela Bueno, foi premiado como Executivo de Valor, no setor de Educação, no Prêmio Executivo de Valor 2022, que elege os gestores que se destacaram à frente de empresas e organizações. A companhia também se destacou no Finance & Law Summit Awards – FILASA, em 2022, como Melhor Departamento de Compliance. Em 2021, a organização educacional foi destaque no Guia ESG da revista Exame como uma das vencedoras na categoria Educação. Desde 2013, a companhia está na Bolsa de Valores, no segmento de Novo Mercado, considerado o de mais elevado grau de governança corporativa.

Por Grecy Andrade