Agosto Dourado conscientiza sobre importância da amamentação

Este mês é marcado pelo Agosto Dourado, campanha de conscientização sobre a importância da amamentação. No Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde), o incentivo à amamentação é feito às gestantes durante as consultas do pré-natal e do puerpério ou pós-parto.

Daniela Rodrigues, enfermeira obstetra, doula e consultora de amamentação do Ipesaúde destaca a importância do aleitamento. “O leite materno é fácil de digerir, rico em nutrientes e anticorpos que protegem e previnem doenças. Contém alto teor de água e gorduras, facilitando o ganho de peso e fornecendo tudo o que o bebê precisa, não sendo necessário, portanto, oferecer água, chás ou sucos a criança que está em aleitamento materno exclusivo”, explica, ao revelar que essa é uma dúvida comum entre muitas mamães.

A especialista alerta que amamentar é crucial não apenas para o bebê, mas também para a mãe. “A amamentação aumenta o vínculo entre a mãe e o filho. O contato e o cheiro da mãe fazem o bebê se sentir seguro, melhorando a adaptação fora da barriga. Além disso, fortalece a imunidade, protege contra doenças e contribui para o desenvolvimento cognitivo”, ressalta Daniela.

Para as mães, os benefícios também são significativos. A saúde da mãe melhora, com a redução do risco de câncer de mama e ovários. A amamentação é um momento especial entre mãe e filho, e apesar das possíveis dificuldades, é importante persistir.

A fim de garantir uma amamentação bem-sucedida, Daniela Rodrigues oferece algumas orientações. “A mãe deve estar em um local tranquilo, em uma posição confortável, que pode ser sentada, deitada ou em pé. Além disso, lavar as mãos antes de cada mamada é essencial”, diz.

Massagear as mamas em movimentos circulares facilita a descida do leite e aumenta a produção. O bebê deve estar virado para a mãe, bem junto ao corpo dela, apoiado e com os braços livres. O bebê deve abocanhar a aréola, e não apenas o bico do seio, os lábios devem estar em formato de ‘peixinho’, o nariz livre de obstrução, e o queixo tocando a mama. A sucção não deve produzir barulho semelhante ao de uma chupeta. A amamentação deve ser confortável e não dolorosa. Em caso de dor, é necessário reposicionar o bebê.

Daniela aconselha as mães a procurar ajuda em caso de dificuldades. “A amamentação pode apresentar desafios, mas é fundamental não desistir. Procurar a ajuda de profissionais especializados é crucial para superar qualquer dificuldade”, enfatiza.