Agosto Dourado: SMS reforça apoio à amamentação como direito e ação de saúde pública

Em alusão ao Agosto Dourado, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), intensificará as ações de promoção ao aleitamento materno, reconhecendo-o como um direito essencial e uma estratégia fundamental para a saúde de bebês e mães. Durante todo o mês, as Unidades de Saúde da Família (USF) estarão mobilizadas para acolher gestantes, puérperas e suas redes de apoio em atividades educativas voltadas à amamentação.

As ações incluem rodas de conversa com temas como “Aleitamento materno: o primeiro vínculo de amor”, “Toda mãe pode ter dificuldade para amamentar, mas nenhuma precisa passar por isso sozinha” e “Mitos e verdades sobre o aleitamento materno”. As atividades serão conduzidas de forma humanizada, com escuta qualificada e acolhimento respeitoso às famílias.

“O leite materno é um alimento completo, vivo, que protege contra infecções, reduz o risco de doenças crônicas e fortalece o vínculo entre mãe e filho”, destaca a pediatra Daniele Moisés, assessora técnica da linha de cuidado saúde da criança e do adolescente da SMS. Segundo ela, além dos benefícios para o bebê, amamentar também contribui para a saúde física e emocional da mulher.

A campanha reforça a importância do apoio familiar e social aos lactantes, valorizando o aleitamento como um ato de cuidado, afeto e saúde pública.

Foto ascom SMS