Aline Bastos, diretora Assistencial da Rede Primavera, recebe o Prêmio Anna Nery 2024, maior honraria da Enfermagem no Brasil

A enfermeira e diretora Assistencial da Rede Primavera, Aline Bastos, recebeu no dia 18/09, durante o 26° Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), em Recife-PE, o prêmio Anna Nery, considerado uma honraria máxima da Enfermagem brasileira, por seu protagonismo, dedicação e amor pela profissão que exerce de modo exemplar.

A premiação é concedida pelo Sistema Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) e Conselho Regional de Enfermagem (Coren) aos profissionais que tenham se destacado pelo seu impprtante exercício profissional e que contribuem de forma relevante para o avanço e o desenvolvimento da categoria, no âmbito da assistência, da gestão, do ensino e da pesquisa.

Sinto-me imensamente emocionada e feliz com este reconheimento. Minha gratidão se estende a todos os meus familiares, colegas e, principalmente, à minha equipe, sem a qual esta conquista não seria possível. Obrigada ao Conselho Regional de Enfermagem pela indicação e reconhecimento do nosso trabalho exercido com muito cuidado e carinho”, enfatizou Aline, bastante emocionada.

Fonte e foto assessoria