Aluna do Centro Vitória de Santa Maria é convocada para o Global Games, na França

Atualmente Luciele Carolaine é a recordista brasileira adulta do arremesso de peso e de disco entre paratletas deficientes intelectuais do país.

A aluna e paratleta, Luciele Caroline Santos Brito, do Centro de Excelência Vitória de Santa Maria, em Aracaju, foi convocada pela Confederação Brasileira de Deficientes Intelectuais (CBDI) para competir no Global Games. Luciele Carolaine tem o apoio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura na formação e treino e representará Sergipe no Campeonato Mundial para atletas com Deficiência Intelectual Leve, Síndrome de Down e Autismo, que acontece no período de 2 a 10 de junho, em Vichy, na França. O evento esportivo mundial acontece de quatro em quatro anos. Em 2019 ocorreu na Austrália.

De acordo com o treinador Antônio Júnior, a convocação da paratleta representa mais uma conquista nacional do paratletismo de Sergipe, que há anos vem despontando como um dos mais competitivos do país. Ele destacou o apoio da Seduc na formação de atletas de alto rendimento nas modalidades paratletas e disse que Luciele Carolaine viajará compondo a delegação do Brasil na competição.

“A Seduc tem participação ímpar na formação dela por meio do trabalho que desenvolvemos como professor da rede e dela como aluna da rede estadual, que vem treinando para participar não apenas de eventos escolares, mas também de eventos adultos específicos da classe dela, que é a Deficiência Intelectual Leve”, explicou.

Luciele Carolaine Santos Brito é aluna do Projeto de Para-atletismo: Deficiente físico, visual e intelectual desde 2018, quando tinha 13 anos, e foi descoberta para as habilidades esportivas pela professora Adriana, da Sala de Recursos do Centro de Excelência Vitória de Santa Maria.

A paratleta vem acumulando vitórias e conquistas ao longo da sua carreira no paratletismo, no qual já em 2019 participou do mundial de jovens, na Suíça, onde ficou em segundo lugar. Em 2022 foi campeã no Arremesso de Peso e Lançamento de disco na Gymnasiade, na França, e é a atual recordista brasileira adulta do arremesso de Peso e do Disco entre todas as deficientes intelectuais do país. A aluna é recordista absoluta nos Jogos da Primavera e já venceu competições no estado de Sergipe.

Foto: Arquivo/ Seduc

Assessoria de Comunicação da SEDUC