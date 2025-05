Alunas da rede pública estadual são semifinalistas em evento de tecnologia e empreendedorismo

Celebrando o protagonismo juvenil feminino, alunas da rede pública estadual de ensino de Sergipe participaram, no último sábado, 17, do Technovation Girls – Meninas na Ciência. O evento regional é realizado pelo Instituto Paramitas e, neste ano, foi sediado em Sergipe, na Universidade Federal de Sergipe (UFS), contando com a participação de 18 equipes, além da presença de estudantes, familiares, jurados e representantes da área tecnológica. No fim do evento, foram apresentadas as duas equipes que representarão Sergipe na rodada semifinal do concurso.

Estiveram presentes no evento equipes dos centros de excelência Atheneu Sergipense, Dom Luciano José Cabral Duarte, Professor João Costa, Centro de Excelência de Educacional Profissional José Figueiredo Barreto e do Colégio Estadual General Calazans. O evento consistiu na apresentação dos resultados tecnológicos desenvolvidos pelas alunas durante as 12 semanas imersivas na área tecnológica, a partir de workshops, mentorias e estudos que elas vivenciaram.

A equipe Innovation Girls é composta pelas alunas Alice Freitas, Júlia Melo, Maria Eduarda Correa e Alice Cardoso, do Centro de Excelência Professor João Costa, em Aracaju. Juntas, elas desenvolveram o EduSchedule, um aplicativo que reorganiza de forma automática os horários das aulas quando professores relatarem ausência. Elas foram as campeãs e conquistaram o 1° lugar como semifinalistas globais.

Uma das campeãs, Alice tomou a conquista como surpresa. “Nunca passou pela nossa cabeça que estaríamos no 1º lugar como semifinalistas regionais, e garantimos nossa vaga no Global. No momento em que recebemos a notícia, as nossas emoções se afloraram. Foi aí que começamos a chorar de alegria, pois foi algo que nos dedicamos com muito amor. Foi cansativo, mas cada momento valeu a pena. Sem sombra de dúvidas, esse momento ficará registrado em nossos corações, e estamos muito ansiosas, aguardando o resultado das finalistas do Technovation Girls ”, conta.

A segunda equipe semifinalista foi a She Leads, do Centro de Excelência Dom Luciano José Cabral Duarte, composta por Alice Santos, Julieh Bomfim, Sophia Coutinho e Yalle Menezes que desenvolveram o Memoreasy, um aplicativo voltado para ajudar pessoas com Alzheimer em estágio inicial. “A ideia surgiu porque uma de nossas integrantes, Sophia Coutinho, teve um avô com Alzheimer e ele acabou falecendo, então, pensamos em criar um aplicativo que ajudasse na necessidade das pessoas com Alzheimer no estágio inicial da doença, e seus familiares”, explica Julieh Bomfim.

O aplicativo oferece recursos que melhoram o bem-estar e a qualidade de vida dos pacientes e é dividido em duas etapas: a primeira é a Família, que inclui um diário do paciente, rastreamento por GPS, informações sobre a doença e relatórios de saúde; já a segunda é a função Paciente, na qual são disponibilizados jogos cognitivos, lembretes, rastreamento de localização e um albúm de memórias personalizado.

Agora, as alunas passarão pela segunda etapa da competição, que acontecerá de forma online, para que jurados de outros países avaliem os trabalhos das equipes. As equipes finalistas terão a chance de ganhar prêmios em dinheiro além de outras premiações na Technovation Global .

Technovation Girls

O Technovation Girls é uma competição global online e gratuita que busca combater a desigualdade de gênero na tecnologia e no empreendedorismo. Voltada para meninas de 8 a 18 anos, a competição desafia as participantes a desenvolverem protótipos de aplicativos que resolvam problemas reais em suas comunidades. Além de ser uma competição, o programa oferece uma jornada de aprendizado com mentoria de especialistas, focando no desenvolvimento de habilidades tecnológicas e socioemocionais. No Brasil, o projeto concentra-se em alunas da rede pública, aumentando anualmente o número de participantes com o apoio de instituições e voluntários.

