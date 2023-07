Alunas de Arquitetura e Urbanismo apresentam TCC após retornarem da Espanha

Heloisa Almeida e Nayara Silva de Oliveira concluem o período em que participaram da Mobilidade Acadêmica apresentando o TCC realizado na Universidade de Valladolid

As alunas do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Tiradentes (Unit), que participaram do projeto piloto do Programa Laboratório Social, apresentaram seus Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), após retornarem da Universidad de Valladolid (UVa), na Espanha. A iniciativa proposta aos estudantes Heloisa Almeida e Nayara Silva de Oliveira, era de concluir suas pesquisas enquanto passavam quatro semanas imersas na cultura e metodologia de ensino do país.

As alunas contempladas trabalharam com soluções para problemas sociais propostos nos desafios dentro dessas áreas, pautados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). O professor do curso de Arquitetura e Urbanismo, Ézio Déda, explica que os projetos realizados pelas estudantes foram voltados para a preservação das construções históricas do município de São Cristóvão.

“O município foi escolhido por ser a primeira capital do estado e pela sua importância simbólica. Fizemos uma parceria com a Prefeitura Municipal e alinhamos com o poder público para que fosse feito de acordo com a demanda do município. Ambas as intervenções são em prédios históricos e consideramos a adaptação do prédio preservando a arquitetura original de acordo com as regras do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)”, esclarece.

O professor afirma estar satisfeito com o resultado apresentado. “Acredito que elas conseguiram dar conta de temas complexos em duas edificações históricas tombadas onde tínhamos um limite de intervenção por ter que respeitar a Lei Patrimonial do IPHAN. Além disso, há a possibilidade da prefeitura vir a executar o projeto. Por isso elas trabalharam com uma limitação orçamentária. O intercâmbio em Valladolid foi muito importante porque elas tiveram a possibilidade de ter complementos de conteúdos na parte acústica e iluminoteca, mas sobretudo para ampliar a visão de mundo sobre a Arquitetura. Os espanhois são referência tanto na arquitetura histórica quanto contemporânea. Foi perceptível como os horizontes e as perspectivas se abriram. Um intercâmbio como esse é extremamente enriquecedor para os alunos”, ressalta.

A estudante Nayara Silva de Oliveira apresentou o processo de elaboração do projeto. “Apresentei uma intervenção e adequação do novo prédio da escola de música em São Cristóvão. Mostrei como foi realizado o processo da elaboração do projeto tanto aqui quanto em Valladolid toda a parte eh no processo projetual, da proposta, às necessidades dos usuários que é extremamente importante durante o planejamento”, conta.

Devido às exigências do IPHAN, Nayara precisou adequar sua proposta inicial. “O órgão não permite fazer muitas alterações na parte estrutural do prédio, então só consegui mudar a parte interior e intervir em um espaço que encontra-se sem uso na Escola Municipal Gina Franco, percebi que os alunos não tem uma área de convivência, então durante as visitas consegui encontrar esse local e fiz uma proposta de criar uma área de convivência para os alunos”, destaca.

O Projeto de Heloísa Almeida teve como objetivo revitalizar a Biblioteca Municipal de São Cristóvão. “O prédio atualmente está em desuso e a minha proposta é adequar a estrutura para que funcione uma biblioteca. Então foi feito uma recepção, salas multimídias, acervos e banheiros. Além de um anexo cultural na parte posterior do lote para proporcionar um ambiente confortável e ser ponto de encontro para atrair as pessoas. No projeto apresentei o meu estudo preliminar, o meu projeto pronto, as pranchas técnicas e 3D”, explica.

“O projeto segue as características coloniais do prédio, mas com um toque de modernidade utilizando de materiais novos como o aço e o vidro. ALém de um espaço coworking para trazer um ar de modernidade ao município que carece tanto de espaços como esse”, detalha

Para ela, o intercâmbio foi a sua oportunidade de adquirir novos conhecimentos. “A experiência foi bastante positiva. Tive a oportunidade de conhecer uma nova cultura, novos métodos e uma arquitetura considerada como referência. O período que estive estudando em Valladolid foi bastante enriquecedor e me proporcionou realizar um trabalho que se for executado será bastante aproveitado pelos moradores do municipio”, afirma.

Asscom Unit