Alunos da rede pública estadual de ensino intensificam estudos para o Enem 2024

Simulados, revisões interativas e aula-show marcam a reta final para o exame nacional

Com o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) agendado para os dias 3 e 10 de novembro, a preparação dos estudantes dos Terceirões do Ensino Médio da rede pública estadual e dos matriculados no programa Pré-Universitário (PreUni) entra em uma fase final. Desde o início do ano letivo, alunos do 3º ano do ensino médio vêm se preparando intensamente por seus professores, que têm priorizado os temas mais recorrentes no Enem e aplicado simulados regulares. O objetivo é desenvolver as competências e habilidades alinhadas com a matriz de referência do exame, garantindo que os estudantes estejam aptos a enfrentar as provas.

Nos dias 14 e 21 de setembro, acontecerá o Simula Enem, um simulado presencial que atenderá a mais de 10 mil estudantes da rede pública e do PreUni. Esta será uma oportunidade essencial para que os alunos avaliem seu progresso, identifiquem áreas que requerem maior atenção e planejem suas revisões finais. Além disso, em 27 de setembro, os estudantes participarão de uma revisão inédita em 2024: uma “tardezinha” com foco em repertório sociocultural. Esta atividade tem como intuito aprimorar a capacidade de escrita dos alunos, auxiliando-os a alcançar as notas desejadas na redação do Enem.

Para outubro o Pré está preparando mais um simulado, no formato online, e o Treinando com Pesos, que é a revisão por área de conhecimento, também no formato online, e a primeira fase do Revisa Enem, que acontece nos polos do programa “Iniciaremos novembro com a grande revisão final e seguimos com a segunda fase do Revisa Enem nos polos, finalizando as ações de 2024 com o acolhimento nos dias das provas do Enem”, destaca Gisele Pádua, coordenadora do Pré-Universitário.

A coordenadora do Serviço de Ensino Médio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), Quitéria Barros, destaca a importância de intensificar as atividades de ensino nesta reta final. “Estamos recomendando que os professores intensifiquem os simulados e as revisões de conteúdo nesse momento crucial”, afirmou.

No Centro de Excelência Dom Luciano José Cabral Duarte, por exemplo, a preparação inclui não apenas a resolução de questões do Enem e revisões gerais, mas também oficinas de redação e o projeto “O Enem, um sonho e você”, que oferece uma aula-show focada no conteúdo de linguagens. Em outubro, os alunos também participarão do bloquinho “O Enem é pop”, que trará uma revisão musical interativa baseada nos conteúdos da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), tornando a aprendizagem mais envolvente e eficaz.

Esta reta final de preparação é decisiva para que os estudantes consolidem o conhecimento adquirido ao longo do ano e se sintam mais confiantes para enfrentar o Enem, o que pode abrir portas para o ensino superior e novas oportunidades. “As práticas das ações para o Enem executadas em nossa escola têm como objetivo principal melhorar a confiança dos estudantes na hora de fazer a prova. Ao ter o conteúdo sempre fresco no cérebro, os estudantes se sentem mais preparados e seguros, reduzindo a ansiedade e o estresse durante o exame, trazendo ótimos resultados”, disse Lidiane Moreira, diretora do Centro de Excelência Dom Luciano José Cabral Duarte.

Por | Jennifer Nyrla (estagiária)