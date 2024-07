Alunos sergipanos apresentam projetos científicos na 76ª reunião da SBPC no Pará

Os alunos da Rede Estadual de Ensino seguem a todo o vapor na 76ª reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), que acontece na cidade de Belém, no Pará. O evento teve início no dia 7 de julho e segue até o dia 13 de julho, contando com exposições, debates, seminários, visitas técnicas e muita troca de conhecimento.

Os alunos sergipanos levaram para o evento três projetos apresentados na Feira de Ciências de Sergipe (Cineart). São eles: Potencial Aplicação de Esponjas Verdes Adsorventes na Indústria Têxtil, produzido pelos alunos Adryam Daniel Souza, Nelson Victor e Vinícius Santos, com orientação da professora Patrícia Andrade, do Centro de Excelência Professor Hamilton Alves Rocha, em São Cristóvão; Dignidade Menstrual Sustentável, feito pelas alunas Ellen Guimarães, Rayane Souza, Ana Quezia Alves, Jamilly Alves, Lulânia Firmino, Lorena Costa, Lays Dalylle e Sofhia Santana, sob a orientação da professora Darcylaine Martins, do Colégio Estadual Dr. Antônio Garcia Filho, de Umbaúba; e o Biotecpalm, realizado pelos alunos Kevelyn Letícia Santana, Antonio Lucas Oliveira e Kaike Oliveira, sob a orientação da professora Helanya Santana, do Centro de Excelência 28 de janeiro, de Monte Alegre.

O projeto ‘Aplicação de Esponjas Verdes Adsorventes na Indústria Têxtil’, dos alunos do Centro de Excelência Professor Hamilton Alves Rocha, foi desenvolvido pela professora Patrícia Andrade que, ao analisar vagens de sementes usadas para o biodiesel, descobriu uma porosidade que inspirou a ideia de usá-las como adsorventes para corantes têxteis. O projeto tem evoluído e recebido prêmios em eventos científicos.

A experiência trouxe desenvolvimento pessoal e acadêmico para os envolvidos, reafirmando a importância da pesquisa para o desenvolvimento sustentável e a ajuda às pessoas, como conta o estudante Adryan Daniel, um dos alunos do projeto. “O projeto vem evoluindo a cada ano e sendo premiado em algumas mostras científicas. Eu fico muito feliz por essa oportunidade que recompensou o esforço que foi desenvolvido nesse projeto. Essa experiência chegou para me dar mais força, mais conhecimento e certeza de que a pesquisa transforma a vida das pessoas, pois, além de todo o desenvolvimento pessoal e acadêmico, isso também concretiza a realização de um sonho, que é poder ajudar as pessoas a incentivar o desenvolvimento sustentável”, completa Adryam.

A menstruação é um processo fisiológico natural e cíclico na vida reprodutiva feminina, mas ainda é cercada de estigmas e tabus. O projeto “Dignidade Menstrual Sustentável”, desenvolvido pelas alunas do Colégio Estadual Dr. Antônio Garcia Filho visou à produção sustentável de absorventes utilizando a fibra de cana-de-açúcar e da goma de polvilho da mandioca, aproveitando recursos agrícolas locais para criar produtos seguros, confortáveis e ecológicos, acessíveis à comunidade escolar.

Para a aluna Ellen Guimarães, a SBPC está sendo uma experiência maravilhosa, uma vez que, por meio dela, pode-se conhecer várias culturas e socializar conhecimentos e experiências, além da importância profissional. “Esse evento é de grande destaque, uma vez que colocou projetos de Sergipe como um dos melhores do Brasil. Estou conhecendo culturas e trocando muitas experiências, adquirindo o poder de estabelecer vínculos, aperfeiçoando a comunicação e a ação da escuta”, pontua a aluna.

O Projeto Biotecpalm traz a importância da palma forrageira para o Nordeste brasileiro devido à sua produção global e está desenvolvendo um couro biodegradável feito dessa planta, especialmente no sertão sergipano. Este projeto inclui também corantes naturais e essenciais para o biocouro, com potencial para impactos positivos ambientais, sociais, econômicos e científicos, alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU).

Para a aluna Kevelyn Santana, a experiência na SBPC tem sido incrível, e é gratificante poder mostrar para as pessoas que Sergipe tem ciência. “Sair de Monte Alegre, em Sergipe, e representar meu estado é algo que me enche de orgulho. Cada dia é uma nova oportunidade de adquirir conhecimentos que vão contribuir significativamente para o meu desenvolvimento. Mostrar às pessoas que Sergipe é um estado com potencial científico é um dos aspectos mais gratificantes desta jornada”, finaliza Kevelyn.

A SBPC é uma entidade que promove o avanço da ciência no Brasil desde 1948. Ela atua como uma sociedade civil sem fins lucrativos, reunindo cientistas, pesquisadores e instituições acadêmicas em defesa da pesquisa científica, da educação e do desenvolvimento tecnológico no país. A SBPC realiza congressos, publicações e atividades de divulgação científica, além de influenciar políticas públicas para fortalecer o sistema científico nacional.

Fonte e foto Seduc