Após destinar R$ 300 mil em emendas ao Cirurgia, Elber Batalha visita hospital

Mesmo em recesso, o vereador Elber Batalha (PSB) segue cumprindo agenda. Nessa quarta-feira, 8, ele visitou o Hospital Cirurgia para entender melhor as necessidades da instituição e olhar de perto as novidades. Nas emendas parlamentares de 2024, ele destinou R$ 300 mil ao hospital para a conclusão da UTI pediátrica.

Na oportunidade, o parlamentar foi recebido pelo diretor técnico, Doutor Rilton Morais, para tratar das demandas e conhecer pessoalmente as obras da futura unidade de internamento pediátrico. “O compromisso de hoje foi com o amigo e competente Rilton para falar sobre os valores aportados pelo meu mandato que serão destinados a conclusão da unidade que ajudará tanta gente no nosso estado”, contou em suas redes sociais.

Por Anna Paula Aquino – foto assessoria