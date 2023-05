Após fim da emergência, PMA reafirma importância da vacinação contra covid

Apesar de a Organização Mundial de Saúde (OMS) ter decretado o fim da emergência em saúde pública de importância internacional relacionada à covid-19, a pandemia não acabou. Com isso, o vírus está classificado agora como um “problema de saúde estabelecido e contínuo”. Diante disso, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), alerta para a importância de manter o esquema vacinal completo contra a covid, e mantém os imunizantes contra a doença disponíveis para toda a população.

“É uma grande vitória para a sociedade, possível graças à ciência e às estratégias de vacinação, orientadas para o acesso à saúde. Ao mesmo tempo, o anúncio não significa o fim da circulação do vírus, mas uma mudança de abordagem. Ainda temos que ter cuidados, inclusive, nos vacinando contra a covid-19, o que em muitos países passou a compor o calendário anual”, explica a diretora de Vigilância à Saúde (DVS) da SMS, Taise Cavalcante.

Para garantir maior controle e diminuição efetiva dos casos de covid-19, Aracaju cuidou para que a imunização avançasse de maneira célere, com a implementação de estratégias diversificadas. Foram criados o MonitorAju e o Centro de Atendimento e Triagem a Síndrome Gripal, ampliando os locais de atendimento à população e o monitoramento dos dados da covid-19.

“O projeto VacinAju foi idealizado para facilitar o acesso aos imunizantes e conscientizar a população sobre a importância da vacinação. Além disso, passamos a disponibilizar a vacinação em escolas, nos três shoppings da capital, assim como em todas as Unidades de Saúde e também em praças da cidade. Além da oferta da vacina em pontos específicos, a SMS promoveu ações de busca ativa da população, as quais contribuíram para a ampliação da cobertura vacinal, a exemplo do carro da vacina, drive-thru, parcerias entre secretarias e órgãos públicos, vacinação em espaços públicos e shoppings”, enfatiza Taise.

Para a diretora, esse planejamento do aproveitamento contribuiu massivamente para o bom êxito de vacinados. A junção de todas essas estratégias, ressalta ela, possibilitou ao município vacinar cada vez mais pessoas e manter a conscientização de que a vacina é segura e protege.

“Desde o inicio da vacinação, foram adotadas medidas para que não fosse desperdiçada nenhuma vacina. Para conseguir esse bom êxito, houve todo um planejamento logístico, que envolveu a diminuição dos pontos de vacinação para poder gerenciar a distribuição dos imunizantes. Se até o fechamento dos pontos sobrasse alguma dose, a equipe tinha algumas listas, seja do VacinAju ou das pessoas que enviaram e-mail justificando a ausência, e essas pessoas eram contatadas para irem tomar a vacina, e com isso conseguimos evitar o desperdício”, reforça a diretora.

O esforço para aproveitar as doses ao máximo é uma preocupação constante desde a primeira fase da vacinação. “A Saúde de Aracaju utilizou essas doses que sobraram para imunizar moradores de rua, trabalhadores da limpeza, estudantes de medicina, idosos acamados e as pessoas que se cadastraram pelo site da Prefeitura. Semanalmente a equipe da SMS realiza monitoramento dos atendimentos e casos de covid. Além de seguirmos ativos, com os nossos pontos de vacinação”, pontua Taise.

Pontos de vacinação contra covid

Nas UBSs, a vacina contra a covid-19 está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h; e há quatro UBSs com horário estendido até as 18h: Augusto Franco, Marx de Carvalho, Francisco Fonseca e Onésimo Pinto. Nos shoppings, a vacinação acontece de segunda a sábado, das 10h às 16h. Para receber os imunizantes contra covid-19, é preciso apresentar documento com foto e comprovante de residência de Aracaju, além do cartão de vacina.

Foto: Marcelle Cristinne