Aprovados na primeira chamada do ProUni devem se apresentar até o dia 14

Estudantes que concorreram a bolsas de estudos ofertadas pelo ProUni estão sendo convocados para comprovarem as informações prestadas no ato da inscrição

Os estudantes aprovados na primeira chamada do processo seletivo para as bolsas abertas via ProUni (Programa Universidade para Todos), neste segundo semestre de 2023, têm até o próximo dia 14 de julho para comparecer à cada instituição que escolheu e apresentar documentos que comprovem os dados e quesitos informados no ato da inscrição. A lista dos convocados foi divulgada nesta terça-feira, 4, e pode ser consultada pelo site do Prouni no Portal Acesso Único (https://acessounico.mec.gov.br/).

Entre os documentos exigidos nesta fase, estão comprovantes de renda, de estado civil e de inscrição no ProUni, além dos documentos pessoais (RG, CPF e carteira de trabalho ou declaração do Ministério do Trabalho) e do Histórico Escolar do Ensino Médio. A lista completa de documentos pode ser encontrada no site https://www.unit.br/prouni.

Para ter a sua bolsa confirmada, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo (R$ 1.980,00), no caso das bolsas integrais; e de até três salários mínimos (R$ 3.960,00), no caso das parciais (50%). Ele também terá que ter obtido nota acima de 450 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em 2021 ou em 2022. Esta nota, inclusive, é o critério de classificação no ProUni, isto é, as notas mais altas de cada curso ficam com as bolsas.

O resultado da segunda chamada, com a convocação dos alunos para as vagas não preenchidas, sai no dia 24 de julho, quando também começa o prazo de comprovação das informações para esses candidatos. Essa etapa vai até 3 de agosto. Já entre os dias 14 e 15 de agosto, os excedentes podem manifestar seu interesse em participar da lista de espera para vagas remanescentes.

Dentro do ProUni, que oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições particulares de ensino superior de todo o país, 588 estão abertas nas instituições do Grupo Tiradentes. Ao todo, elas abriram 104 vagas na Universidade Tiradentes (Unit Sergipe), 79 no Centro Universitário Tiradentes (Unit Pernambuco) e 405 vagas na modalidade de Ensino à Distância (Unit EaD), em 23 polos nos estados de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Bahia e Ceará.

Dúvidas e outras informações também podem ser esclarecidas no site https://www.unit.br/prouni ou pela Central de Atendimento (0800-729-2100).

Asscom | Grupo Tiradentes

com informações do MEC