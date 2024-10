Aquário de Recreação atrai público com brincadeiras e criativas na Vila da Criança

Entre os vários espaços da Vila da Criança, evento realizado pelo Governo de Sergipe na Praça de Eventos da Orla da Atalaia, em Aracaju, o Aquário de Recreação se destaca pelo estímulo ao lúdico e à criatividade. O ambiente fica localizado em uma posição central da vila, e é totalmente adaptado para que crianças de todas as idades possam colocar as ideias para jogo com diversos materiais e muita diversão.

São atividades recreativas que exploram a imaginação infantil, envolvendo materiais como massinha de modelar, cola e tesoura. Todas elas são acompanhadas por uma equipe de sete monitores, que se revezam ao longo dos dias de evento. Além disso, o espaço climatizado conta com cadeiras, bancos e travesseiros para que os pais possam se acomodar, filmar e apreciar as brincadeiras dos pequenos com total segurança.

Cada rodada de atividades, que dura de 10 a 15 minutos, é realizada com um grupo de até 22 crianças. Uma das monitoras presentes neste domingo, 20, era Tawany Elise, que explicou a dinâmica do Aquário de Recreação. “O espaço conta com atividades sensoriais, disponibilizamos os materiais para as crianças, orientamos e ajudamos no processo. Temos outras atividades de recorte, pintura e colagem, que estimulam a criatividade”, pontuou.

Por envolver brincadeiras com materiais como tesoura e cola, os monitores estão sempre atentos a qualquer situação. “Tem que ter todo esse apoio. Tanto pela segurança, como também para poder estar ali ensinando, já que muitas vezes elas precisam de ajuda”, ressaltou Tawany.

Diversão para todos

Com atividades criativas, o Aquário de Recreação atraiu Pedro, 10 anos, e Levi, 2, filhos de Brisa Santana. Em meio à diversão dos irmãos, ela falou sobre a importância do espaço. “São atividades para crianças de todas as idades e, no nosso caso, elas são importantes principalmente para o mais novo, que está em fase de desenvolvimento. Nós já trabalhamos com isso em casa, e é a primeira vez que vejo algo assim em eventos públicos”, ressaltou.

O pequeno Pedro não escondeu a alegria em estar se divertindo no local. “Estou achando bem legal. Meu irmão também está gostando muito. Gostei e já quero vir de novo”, comentou.

Quem também se divertiu muito foi Mc Milan, de 6 anos, filho de Vanessa Alves. A mãe elogiou a iniciativa: “A organização está bem legal, e esse espaço foi bem pensado, especialmente nessa parte da massinha. Meu filho está adorando, ficou bem interessante”.

Ao lado da filha Alice, 3 anos, Cleverton José destacou a importância do espaço. “É nossa primeira vez. Está muito bacana e é especial para eles, principalmente porque é um momento de lazer diferente. Uma estrutura bastante diversificada, com muitos instrutores organizando. É importante o governo trazer isso para as crianças”, pontuou.

Por trabalhar aspectos como criatividade e coordenação motora, o Aquário de Recreação ajuda nos estímulos positivos para os pequenos. “São situações que trabalham o desenvolvimento de crianças em todos os estágios, com seus desenvolvimentos individuais. Nós estamos recebendo muitas crianças atípicas, ajudando na inclusão”, complementou a monitora Tawany Elise.

Vila da Criança

Além do Aquário de Recreação, a Vila da Criança conta com programação artística, Arena Gamer, parque de diversões com opções de brinquedos acessíveis, casas temáticas e Minicidade.

O espaço tem ainda praça de alimentação, espaços para economia criativa e solidária, fraldário, sala de amamentação, além dos serviços de apoio e segurança.

A Vila da Criança é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (Seasic) e da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), com patrocínio do Banese e apoio da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), Netiz e Energisa.

Foto: Igor Matias