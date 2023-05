Aracaju abrirá nove UBSs no próximo sábado para ação voltada à saúde da mulher

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizará neste sábado, 20, uma ação voltada para a Saúde da Mulher em nove Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Das 8h às 13h, funcionarão as UBSs João Bezerra, Hugo Gurgel, Augusto Franco, José Calumby, Adel Nunes, Cândida Alves, João Oliveira Sobral, Osvaldo Leite e Geraldo Magela.

Serão ofertados exames citopatológicos de colo de útero, testes rápidos de gravidez, sífilis, HIV, hepatite, além de vacinação de rotina. Também serão disponibilizados o agendamento dos seguintes exames: ultrassonografia mamária, ultrassonografia transvaginal, mamografias e retinografias.

“Periodicamente, estamos fornecendo à população procedimentos e serviços aos finais de semana com o propósito de facilitar a ida das mulheres até as Unidades Básicas de Saúde que estarão abertas. Precisamos cuidar da saúde das mulheres, e mais ainda, proporcionar o acesso que por vezes é difícil de segunda a sexta, seja por motivos de trabalho, falta de tempo ou outras ocupações. Mas é extremamente importante o comparecimento das mulheres para colocarem a saúde em dia”, destaca a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza.

Nas UBSs Hugo Gurgel, Augusto Franco, José Calumby, Cândida Alves e Geraldo Magela haverá atendimento odontológico para o público que comparecer, preferencialmente gestantes. Durante a ação, também ocorrerão atividades com os professores do Programa Academia da Cidade.

Para ter acesso aos serviços, as usuárias devem apresentar RG, cartão do SUS e comprovante de residência de Aracaju. As mulheres que tiverem o interesse de realizar exame citopatológico deverão evitar relação sexual nas 48 horas antecedentes, duchas e o uso de medicamentos vaginais.

Vacinação

Qualquer pessoa com idade a partir dos 5 anos terá acesso à vacinação contra a covid-19 para primeira e segunda doses ou ainda a dose de reforço. Também será disponibilizada a vacinação de rotina para crianças. É preciso levar documento de identificação com foto e cartão de vacinação para receber o imunizante contra a covid-19.

