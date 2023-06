Aracaju manterá Centro de Síndrome Gripal aberto durante os festejos juninos

Pacientes com sintomas com quadros gripais poderão buscar o Centro de Atendimento e Triagem a Síndromes Gripais durante os festejos juninos. A Prefeitura de Aracaju manterá a unidade em funcionamento diário, das 7h às 19h, sem alterações, inclusive no período compreendido entre a véspera do São João, 23, e o dia de São Pedro, 29 de junho.

“Qualquer pessoa ou responsável pode levar uma criança que esteja com sintomas leves para receber atendimento no chamado gripário, a exemplo de uma infecção aguda do sistema respiratório que acomete as vias aéreas superiores, como garganta e nariz, causando febre acompanhada de pelo menos outro sintoma respiratório, como tosse ou dor de garganta”, explica a secretária da Saúde, Waneska Barboza.

Fluxo de atendimento

Para ser atendido na unidade, cujo serviço é porta aberta, é indispensável apresentar um documento oficial com foto e a carteira do SUS. O chamado gripário dispõe de salas de triagem e observação, farmácia, consulta médica e testagem para detecção da covid-19.

Balanço

O Centro de Atendimento e Triagem a Síndrome Gripal, inaugurado em janeiro de 2022 para a oferta de serviços de triagem de enfermagem e consultas médicas, testagem, dispensação de medicamentos e leitos de observação, está localizada na rua Josué de Carvalho Cunha, 2191, bairro Coroa do Meio. Em 2023, a unidade já realizou 5.479 atendimentos.

Foto SMS