Aracaju Previdência estende prazo da Prova de Vida para os nascidos em dezembro e janeiro

Devido à mudança de gestão municipal, o Instituto de Previdência de Aracaju (AjuPrev), prorrogou os prazos para a realização da Prova de Vida dos beneficiários nascidos nos meses de dezembro e janeiro. A validação dos dados é obrigatoriamente feita anualmente, no mês de aniversário do beneficiário.

De acordo com o diretor de Relacionamento do Aracaju Previdência, Marcelo Souza Santos, atualmente o instituto possui cerca de 6 mil segurados, entre aposentados e pensionistas.

“Atendemos cerca de 500 pessoas mensalmente aqui, sendo que a maior demanda é justamente para fazer a Prova de Vida, que sempre é realizada no mês de aniversário. Os beneficiários podem fazer aqui conosco, na sede do instituto, ou através do aplicativo ‘Meu RPPS’, e ainda na sede da Prefeitura de Aracaju, no setor de atendimento, de segunda à sexta, das 8h até as 16h.”, informa.

Para confirmar os dados e continua recebendo o benefício, basta apresentar um documento de identificação com foto – RG, CNH ou outro oficial -, e um comprovante de residência atualizado, conforme previsto em Lei.

“Ainda faltam cerca de 80 pessoas nascidas em dezembro. Como houve a mudança de gestão, estamos fazendo a Prova de Vida delas até o final de janeiro. Nesse primeiro momento, como estamos nessa fase de transição não vamos fazer a suspensão do benefício. Estamos fazendo uma busca ativa, entrando em contato por telefone, para que nesse primeiro momento, cause esse impasse de suspender”, explica Marcelo Souza Santos.

Já os nascidos em janeiro terão até a até a primeira semana de fevereiro para confirmarem seus dados, quando então o calendário deverá ser normalizado e a Prova de Vida passará a ser realizada dentro do mês de nascimento.

Calendário:

Nascidos em:

Dezembro – referente ao ano 2024 – até 31 de janeiro/2025 (somente presencial)

Janeiro – referente ao ano 2025 – até 7 de fevereiro/2025

Fevereiro – Fevereiro/25

Março – Março/25

Abril – Abril/25

Maio – Maio/25

Junho – Junho/25

Julho – Julho/25

Agosto – Agosto/25

Setembro – Setembro/25

Outubro – Outubro/25

Novembro – Novembro/25

Dezembro – Dezembro/25

Dúvidas podem ser tiradas e mais informações podem ser obtidas através dos canais de comunicação:

Telefone: 79 3711-1650

Zap: 79 9 9119-8596

E-mail: previdencia@aracaju.se.gov.br

Foto: Ascom/AjuPrevidência