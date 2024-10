Aracaju recebe nomes como Romário e Cafu no Legends Game Brasil

A quinta edição da partida de futsal festiva e solidária, Legends Game Brasil, será realizada em Aracaju-SE, no dia 21 de novembro, às 20h, no Ginásio Constâncio Vieira. O evento contará com duas figuras conhecidas no esporte: Romário, o herói do Tetra e um dos maiores atacantes da história do futebol mundial, e Cafu, capitão do penta e eleito o melhor lateral direito do Mundo.

Junto aos dois, o Legends terá mais participações ilustres na grande festa. Os nomes dos convidados serão divulgados nas próximas semanas no Instagram oficial @legendsgamebrasil.

Os ingressos já podem ser adquiridos através do link: https://www.guicheweb.com.br/legends-game-brasil_35314. Os bilhetes serão divididos em três categorias: inteira, meia e solidário, que pagará 50% da entrada inteira mais um quilo de alimento não perecível. A abertura dos portões ocorrerá às 18h no dia do jogo.

A partir desta quarta-feira (02/10), os ingressos também passarão a ser vendidos no Shopping Jardins de Aracaju, Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, em frente a loja da Vivara.

Com 4 edições de sucesso, o Legends Game Brasil é um dos principais eventos festivos de futebol do Brasil, que celebra grandes ícones do esporte e do entretenimento brasileiro.

Segundo Bruno Zarif, realizador do Legends Game Brasil, é uma grande chance do público de Sergipe reviver momentos inesquecíveis ao lado dos craques que marcaram história. “Prepare-se para um espetáculo emocionante que vai deixar sua marca na história do futsal e destacar Aracaju no mapa do esporte”, comenta Zarif.

“Convidamos a todos para estarem presentes nesta grande festa esportiva e solidária. Um momento de unir gerações e levar entretenimento ao público”, destaca Romário.

“Nosso objetivo é arrecadar ao máximo alimentos para doações. Por meio do futebol, conseguimos ajudar muitas famílias”, diz Cafu.

Solidariedade

O Grupo Zarif, empresa responsável pelo evento, informa que os alimentos serão destinados ao AAACASE – Associação de Apoio ao Adulto com Câncer do Estado de Sergipe.

“Estamos comprometidos em contribuir para essa causa nobre e fazer a diferença na vida de tatas famílias que precisam desse apoio”, ressalta Zarif.

Parceria local

O evento contará com a parceria do Canal do Fut, fundada pelo influenciador digital Biel, natural de Aracaju, e que se destaca no mundo do futebol.

“Quero convidar a todos da nossa cidade para lotar o ginásio. Esperamos um grande público presente. É um sonho pra nós poder trazer esse entretenimento solidário para Aracaju”, finaliza Biel.

Serviço