Aracaju reforça o cuidado e a promoção do tratamento para pacientes com obesidade grave

A obesidade é uma questão de saúde pública que exige soluções multidisciplinares e contínuas. Em Aracaju, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) está empenhada em oferecer cuidados especializados e ampliar o acesso ao tratamento para pacientes com obesidade grave, priorizando a prevenção e a qualidade de vida.

Segundo a endocrinologista Naira Horta Melo, reguladora da SMS, o município dispõe de uma linha de cuidado estruturada, que começa na atenção primária e avança para níveis especializados. Pacientes atendidos nas Unidades de Saúde da Família (USFs) são encaminhados, quando necessário, ao Ambulatório de Obesidade do Centro de Especialidades Médicas (CEMAR). Em casos mais graves, ao Hospital Universitário, onde recebem acompanhamento de uma equipe multidisciplinar com endocrinologista, nutricionista, psicólogo e farmacêutico.

“O paciente não fica parado em uma fila. Ele está em acompanhamento clínico regular, com consultas mensais e medicações prescritas, quando necessárias, a fim de promover a perda de peso e a obtenção de critérios para a cirurgia. A adesão ao tratamento é fundamental, e o apoio familiar é crucial para o sucesso”, destaca Naira.

Atualmente, a SMS tem contrato de 48 cirurgias bariátricas anuais com o Hospital Universitário, único prestador habilitado para este procedimento, com uma média de quatro procedimentos mensais. Dados dão conta de que, em 2023, 28 cirurgias foram realizadas e em 2024, o número foi 24. Para 2025, o município planeja intensificar a capacitação das equipes de saúde da Rede Básica. Incluindo agentes comunitários, enfermagem e médicos, com foco na prevenção e no atendimento precoce.

“O papel da Secretaria está sendo realizado, o acesso de pacientes de todo o estado de Sergipe a uma equipe multidisciplinar especializada. Reiteramos que, este cuidado contínuo, inclui a equipe de saúde da UBS, que promove estratégias para garantir a frequência do paciente nas consultas e a inserção de exames e procedimentos no sistema a fim de serem regulados, favorecendo que estejam aptos a serem operados o mais cedo possível”, explica a endocrinologista.

Quando se trata de obesidade, é preciso envolver toda a sociedade, começando pela atenção à saúde no bairro e pelo apoio das famílias. “Nosso compromisso está em fortalecer a prevenção, melhorar o atendimento e garantir que os recursos disponíveis sejam plenamente utilizados, sempre com um olhar humanizado e respeitando todas as etapas do tratamento”, ponderou.

