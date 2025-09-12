Aracaju registra queda expressiva nos casos de vírus respiratórios em 2025, diz SMS

A população de Aracaju conta hoje com uma rede de atenção estruturada e fortalecida para enfrentar as síndromes gripais e respiratórias. Graças ao Plano de Contingência da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), aliado às campanhas de vacinação e protocolos de atendimento atualizados, o município registrou queda expressiva nos casos de covid-19, influenza, vírus sincicial respiratório (VSR), rinovírus e adenovírus entre janeiro e agosto de 2025, em comparação ao mesmo período de 2024.

De acordo com dados do Laboratório Central de Sergipe (Lacen/SE), os números de casos confirmados de covid-19 caíram de 905 para 159, representando redução de 82,4%. A influenza reduziu de 855 para 418 casos (51,2%), enquanto o vírus sincicial respiratório (VSR) passou de 737 para 278 registros (62,3%). O rinovírus também apresentou queda, de 971 para 652 ocorrências (32,8%), e o adenovírus caiu de 70 pra 60, registrando diminuição de 14,3% no período. Esses resultados refletem o impacto direto da vacinação e da ampliação dos serviços de testagem, acompanhamento clínico e tratamento ofertados pela rede municipal.

O plano prevê a atuação integrada das Unidades Básicas de Saúde, do Centro de Atendimento e Triagem a Síndrome Gripal, além dos hospitais Fernando Franco e Nestor Piva, assegurando testagem, atendimento especializado e internação quando necessário. Além da rede de atendimento, a SMS tem reforçado a cobertura vacinal com estratégias que aproximam os serviços da população.

As ações incluem pontos de vacinação em shoppings, universidades, empresas, repartições públicas, presídios e locais de grande circulação, além de atividades externas para imunizar pessoas em situação de rua. Entre 7 de abril e 25 de agosto, Aracaju alcançou 50,32% de cobertura contra a gripe, superando a média nacional de 48,53%. A Secretaria mantém ainda a vacinação em escolas, unidades de saúde e ações itinerantes, garantindo mais oportunidades para que todos os aracajuanos se mantenham protegidos.

A coordenadora da Rede de Vigilância em Saúde, Duanne Marcele, destacou que a redução dos casos confirmados de vírus respiratórios é reflexo direto das estratégias adotadas durante o período sazonal. “Esse resultado mostra que acertamos em várias frentes. Iintensificamos a testagem com RT-PCR nas unidades de saúde, hospitais e centro de testagem, reforçamos as medidas de prevenção com campanhas de sensibilização sobre higiene das mãos, distanciamento e cuidados básicos e ampliamos a vacinação. Que voltou a ganhar força em 2025”, enfatizou.

E ainda reforça: “Já alcançamos 50% da cobertura contra a influenza, acima da média nacional, mas seguimos estimulando que todos busquem a imunização para ultrapassarmos os 90%. Também ofertamos vacinas contra a covid-19, tanto adulta quanto pediátrica. A adesão da população tem sido fundamental para alcançarmos esses resultados positivos”, afirmou.

A SMS tem garantido que os casos sejam identificados precocemente e recebam o cuidado adequado. Com a ampliação de horários de atendimento, convocação de profissionais aprovados no Processo Seletivo Público Simplificado (PSS) 2023, abertura de novos leitos de estabilização e intensificação da testagem em toda a rede. A combinação dessas ações permite não apenas reduzir complicações e óbitos, mas também organizar melhor o fluxo de pacientes, assegurando maior eficiência no uso dos recursos de saúde e mais proteção para toda a população de Aracaju.

