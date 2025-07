Aracaju sedia evento “Highlights Pós-ASCO 2025” com foco nos avanços recentes em oncologia

A capital sergipana será palco de um dos encontros mais relevantes da oncologia neste mês. Nos dias 15 e 16 de julho, acontece em Aracaju-SE o evento “Highlights Pós-ASCO 2025”, que reunirá especialistas de diversas áreas para discutir os principais avanços apresentados na Reunião Anual da ASCO (Sociedade Americana de Oncologia Clínica), realizada nos Estados Unidos.

O evento é promovido pela Clinradi. A programação completa e as inscrições estão disponíveis em: https://www.lumioeventos.com/inscricao-posasco2025

Após o sucesso da primeira edição, o encontro retorna com uma programação ainda mais robusta, promovendo o intercâmbio científico e a atualização de médicos, pesquisadores e profissionais da saúde sobre as inovações mais promissoras no tratamento do câncer.

Temas em destaque

O evento abordará os principais temas debatidos durante a ASCO 2025, com destaque para os seguintes eixos:

Câncer de Mama:

Serão apresentados os avanços mais recentes no tratamento da doença, incluindo novas combinações de terapia em primeira linha e medicações promissoras que vêm se destacando nos estudos clínicos internacionais.

Câncer de Cabeça e Pescoço:

Um dos destaques será a discussão de um estudo inovador que demonstrou melhoras significativas no prognóstico desses tumores com a adição da imunoterapia aos protocolos de tratamento, marcando uma nova fase no combate à doença.

Cânceres Gastrointestinais:

A programação também incluirá os novos dados sobre o inibidor pan-RAS (RMC-6236) e os resultados do estudo DEEPER, voltado ao câncer colorretal, ambos com potencial de impactar diretamente a conduta terapêutica nesses casos.

Com a proposta de promover uma discussão multidisciplinar, baseada em evidências, o “Highlights Pós-ASCO 2025” reforça a importância da atualização constante no enfrentamento do câncer, alinhando o conhecimento local às descobertas globais.

Fonte: Rodrigo Alves, Jornalista, Assessor de Imprensa da Clinradi. Foto: divulgação.