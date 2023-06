Arraial com Maysa Reis e outras atrações agitam os festejos juninos no Shopping Jardins

Programação será iniciada neste sábado, 3 de junho, com personagens temáticos, trio pé de serra e muita dança para a criançada

O mês de junho chega trazendo muita música, dança e diversão para o Shopping Jardins, em Aracaju (SE). A partir deste sábado, 3 de junho, acontece o ‘Anarriê Jardins’, oferecendo uma programação arretada para toda a família curtir junto. Neste ano, o parque da Galinha Pintadinha chega para divertir a garotada, além das tradicionais atrações juninas com acesso gratuito, como arrasta-pé com personagens divertidos, Quermesse da Serra do Machado, exposição de altares de Santo Antônio e ‘Arraiá Kids com Maysa Reis’.

‘Arrasta-pé Jardins’

Aos sábados e domingos, a partir das 15 horas, personagens temáticos e trio pé de serra fazem a festa com a garotada no espaço localizado em frente à Praça de Eventos Ipê. Durante a diversão, as matutinhas e os matutinhos irão aprender passos de dança e todos sairão pelo mall em uma linda quadrilha junina. O ‘Arrasta-pé Jardins’ acontecerá nos dias 3, 4, 11, 17 e 18 de junho, com sessões iniciadas às 15h, 16h e 17h. O acesso será gratuito. Basta o adulto responsável pela criança apresentar o cadastro de usuário do Shopping Jardins SuperApp (Android e iOS). Capriche no vestido ou traje típico da garotada e boa diversão!

Galinha Pintadinha

Na quinta-feira, 8 de junho, a personagem com penas azulzinhas e um monte de pintinhas chega à capital sergipana, trazendo muita diversão e alegria em um parque para lá de especial. Indicado para crianças com até 12 anos, o Circuito da Galinha Pintadinha contará com módulos infláveis e obstáculos sensoriais, piscina de bolinhas, games, área de pintura, corredor de elásticos, tapetes interativos, escorregadores e camas elásticas, além de escultura da personagem com 5 metros de altura. O parque temático será instalado na Praça de Eventos Ipê, em frente à loja Riachuelo, e os ingressos estarão à venda no local a partir do dia 8 de junho.

Quermesse da Serra do Machado

De 9 a 29 de junho, os artesãos dos povoados Serra do Machado, Esteios, Fazendinha, João Ferreira, Serrinha e Ouricuri, no agreste sergipano, levam o charme dos festejos do interior para o Shopping Jardins. Artigos religiosos, itens de decoração, utilidades, vestuários adulto e infantil, acessórios, dentre outros produtos, estarão expostos em 12 barraquinhas, além de delícias da culinária típica junina como canjica, pamonha, biscoitos amanteigados e bolos variados preparados no capricho.

Altares de Santo Antônio

Integrando a programação do projeto Cajucidade, o Shopping Jardins receberá, a partir do dia 13 de junho, altares criados pelo artista plástico Fábio Sampaio e convidados. A exposição colocará em destaque a fé e as tradições juninas, a arte e a criatividade sergipanas e acontecerá até o dia 30 de junho, sendo apresentada em dois espaços: próximo à loja Kalunga e em frente à loja O Boticário. O acesso será gratuito.

‘Arraiá Kids’

No sábado, 10 de junho, a cantora Maysa Reis comandará o ‘Arraiá Kids’ e a festança acontecerá no espaço ‘Arrasta-pé’, em frente à Praça de Eventos Ipê, a partir das 17 horas. O acesso será gratuito e, para garantir a participação da criançada, basta o adulto realizar cadastro e reservar os ingressos clicando no banner do ‘Arraiá Kids’, disponível no Shopping Jardins SuperApp (Android e iOS) a partir do dia 5 de junho. Depois, é só retirar as pulseiras de acesso no Balcão de Informações (ao lado do restaurante Tio Armênio) a partir de 7 de junho, caprichar no traje junino da garotada e aproveitar a festa.

‘Anarriê Jardins’

O quê? Programação junina para toda a família curtir junto com arrasta-pé, parque da Galinha Pintadinha, quermesse, altares de Santo Antônio e arraial com Maysa Reis.

Quando?

‘Arrasta-pé Jardins’ – sábados e domingos (3, 4, 11, 17 e 18 de junho), às 15h, 16h e 17h, em frente à Praça de Eventos Ipê.

Parque da Galinha Pintadinha – a partir de 8 de junho. Segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h, na Praça de Eventos Ipê.

‘Quermesse da Serra do Machado’ – 9 a 29 de junho. Segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h, em frente à loja C&A.

Altares de Santo Antônio – 13 a 30 de junho. Segunda a sábado das 9h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h, em frente à loja O Boticário e espaço Cajucidade próximo à Kalunga.

‘Arraiá Kids’ – Sábado, 10 de junho, a partir das 17 horas, em frente à Praça de Eventos Ipê.

Onde? Shopping Jardins – Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215 – Jardins, Aracaju | SE.

Acesso? Eventos gratuitos. Parque da Galinha Pintadinha com bilheteria no local.

Foto: Arquivo Shopping Jardins

Lotti+Caldas Comunicação