Artesanato sergipano atrai turistas e aracajuanos aos mercados dentrais

Turistas e aracajuanos que visitam os mercados centrais da capital sempre têm algo em comum: o desejo de levar para casa um pouco da cultura sergipana. Para além da culinária local, com suas comidas regionais, os visitantes recorrem também às compras de artesanato.

A comercialização desses objetos movimenta bastante a economia local, principalmente nas épocas do ano em que os mercados são mais frequentados, como o verão, gerando uma renda a mais para os vendedores.

Essas lembrancinhas podem ser encontradas nos três espaços de comercialização da região central, administrados pela Prefeitura de Aracaju: Mercado Thales Ferraz, Mercado Antônio Franco e Mercado Maria Virgínia Leite Franco. Segundo alguns vendedores, a maioria dos clientes que compram é formada por turistas, pessoas que vêm de outros municípios, estados e países para conhecer a capital sergipana.

Um dos mais visitados é o Mercado Thales Ferraz, localizado no coração da cidade, cujo estilo arquitetônico chama a atenção, principalmente pela sua torre central. No local, é possível adquirir produtos do artesanato local a preços bastante acessíveis, como bonecos de barro, bolsas de palha, jarros, chapéus, redes, entre outros. Todos esses objetos de souvenir fazem dos mercados centrais verdadeiros potenciais turísticos da cidade, atraindo turistas e aracajuanos.

Uma das frequentadoras assíduas é a jovem Milenna Laísa Freire Teixeira. Alagoana, ela mora em Aracaju há 12 anos, e revela que é uma compradora nata do artesanato dos mercados centrais da capital.

“Desde pequena, sempre venho aqui com meus pais. A gente comprava muita coisa de artesanato para montar nossa casa em Alagoas, para levar um pouco do gosto daqui para a minha cidade. Não nasci aqui, mas moro aqui há muitos anos. Eu acho que essa é uma forma de levar um pouco do amor que recebemos na cidade, e levar um pouco da tradição”, destaca.

Os três mercados municipais da região central de Aracaju funcionam de segunda a sábado, das 6h às 16h45, e aos domingo, das 6h às 12h.

Foto: Michel de Oliveira