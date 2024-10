Artigo – Cenário inalterado aponta vitória histórica de Emília no próximo domingo

Por Paulo Márcio*

A se confirmarem os resultados das pesquisas realizadas por todos os institutos nesse segundo turno, no próximo domingo, 27, Emília Corrêa (PL) não apenas será eleita a primeira prefeita da história de Aracaju, como o fará derrotando o maior e mais poderoso esquema político já montado nas últimas quatro décadas.

Luiz Roberto (PDT), seu adversário, conta com o apoio incondicional do governador Fábio Mitidieri (PSD) e do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), que azeitaram as máquinas sob seus respectivos comandos para operarem diuturnamente em benefício do candidato oficial, mandando às favas as regras eleitorais e os princípios republicanos.

Também fazem parte do time plantado na zona de rebaixamento os senadores Laércio Oliveira (PP) e Alessandro Vieira (MDB), o ministro Márcio Macêdo e a secretária nacional de Renda e Cidadania, Eliane Aquino, ambos do PT, além de deputados federais, deputados estaduais, vereadores e um sem-número de lideranças agraciadas com lotes e outras benesses nos governos estadual e municipal.

Nem mesmo o marketing criminoso, com suas repugnantes fake news, foi capaz de abalar a relação de confiança entre Emília e o povo, fortalecida ainda mais com a escolha de Ricardo Marques (Cidadania) como vice na chapa majoritária.

A prova de fogo, no entanto, será resistir às criminosas investidas do poder econômico, que, como em outros pleitos, costuma abrir as comportas da imoralidade nos últimos dias de campanha, certo de que a cidadania, a dignidade e a liberdade de um povo estão sempre à venda.

Sucede que nesta disputa entre a esperança e o desespero, aquela vem sendo conduzida desde os primeiros dias nos braços do povo – o maior general das batalhas democráticas. Forte indicativo de que a eleição de Emília pouco a pouco deixa o campo das probabilidades para adentrar definitivamente o domínio dos grandes eventos históricos.

De modo que não é necessário ser profeta para asseverar que, no início da noite do próximo domingo, o grito há décadas represado na garganta dos aracajuanos irá ecoar em todas os cantos da capital sergipana, anunciando o início de um novo tempo.

*É Delegado de Polícia Civil e membro do Diretório Estadual do PSDB