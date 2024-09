Artigo – Escândalo de Licitação: Edvaldo Nogueira Repetindo o Passado!?

Por Thiago Reis

Parece que a história está se repetindo em Aracaju. O prefeito Edvaldo Nogueira, que já esteve envolvido em um escândalo com a empresa Torre nas eleições de 2016, quando conseguiu uma virada surpreendente contra Valadares Filho após uma operação milionária realizada pelo proprietário da referida empresa, agora enfrenta mais uma situação suspeita.

Agora em 2024, Luiz Roberto, o candidato apoiado por Edvaldo, que aparece nas pesquisas oscilando entre a 3ª e a 4ª colocação, pode acabar sendo beneficiado por uma nova polêmica envolvendo uma licitação de R$ 143,3 milhões para a compra de 26 mil notebooks para a rede pública já está dando o que falar.

O superfaturamento de R$ 54 milhões e o favorecimento de uma empresa desconhecida estão no centro das denúncias feitas pelo vereador Isac Silveira.

A licitação, que inicialmente foi vencida pela Multilaser com uma proposta muito mais barata, acabou beneficiando a Brasinox Comercial Ltda., mesmo com um valor absurdo e alegações questionáveis para desclassificar a Multilaser.

Detalhes mínimos, como uma diferença quase imperceptível na câmera do notebook, foram usados como justificativa, enquanto a plataforma educacional comprada no pacote, que custou milhões, tem apenas dois usuários cadastrados. E o mais estranho? As notas fiscais foram pagas no mesmo dia em que foram emitidas, algo raro em contratos desse tipo.

Com essas suspeitas no ar, a população de Aracaju e os órgãos públicos fiscalizadores como @mpsergipe e o @tcese devem ficar de olho. O vereador Isac já fala em CPI para investigar o que parece ser mais um esquema para favorecer uma empresa amiga e desviar milhões dos cofres públicos.

Será que Edvaldo vai conseguir sair dessa como em 2016!? Ou dessa vez a verdade vai aparecer antes que mais dinheiro público seja desperdiçado!?