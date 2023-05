Atendimento na urgência pediátrica do hospital Santa Isabel volta ser feito

A urgência pediátrica do Hospital e Maternidade Santa Isabel, em Aracaju, voltou a receber pacientes, por volta das 9h30 da manhã desta quinta-feira (25).

A unidade explicou que voltou a receber pacientes, mas alertou que o hospital segue lotado e pode parar novamente o atendimento a qualquer momento.

O atendimento havia sido suspenso após a unidade hospitalar apresentar superlotação em leitos de enfermaria e UTI.

O Hospital diz ainda que está operando dentro dos limites da capacidade em razão no grande atendimento a crianças com síndrome gripal. “A situação está muito complicada. Estamos fazendo o possível para atender a todos dentro das nossas limitações no momento”, diz Assessoria do Hospital.

Matéria atualizada para acréscimo de informações