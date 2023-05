Atheneu Sergipense lança Observatório de Notícias durante o Internet Day

Ambas ações integram o processo pedagógico de educação midiática para estudantes do Centro de Excelência

Nos dias atuais, é difícil imaginar um mundo sem a internet. A internet fornece acesso instantâneo a uma diversidade de dados. Seus mecanismos de pesquisa facilitam a obtenção de informações. Além de adquirir novos conhecimentos, os internautas têm uma fonte inesgotável de entretenimento. Mas, como tudo na vida, também há um lado sombrio na rede digital, a exemplo da proliferação de notícias falsas que têm causado uma onda de poluição informacional e, consequentemente, uma desinformação em massa. Com o intuito de promover uma maior responsabilidade no uso e compartilhamento de dados obtidos na internet, os estudantes do Centro de Excelência Atheneu Sergipense criaram o Observatório da Notícia. O lançamento deste instrumento pedagógico para a educação midiática ocorreu durante o Internet Day, realizado no dia 17 de maio, no Innovation Center da Unit.

O professor de sociologia e idealizador do Internet Day, Yuri Norberto, explana que ao longo do ano, em conversas com seus alunos, percebeu-se na internet uma peculiaridade: pode ser um território com infinitas possibilidades de bom uso e, ao mesmo tempo, um território inóspito, onde é possível sofrer muitos tipos de violência. “O Internet Day surge da necessidade de refletirmos sobre os avanços e limitações do mundo digital na vida desses jovens. Por isso, trouxemos ao evento painelistas que trabalham tanto com a ciência e a tecnologia, sobretudo nos aspectos relacionados à construção da internet, quanto com representantes da sociedade civil, de instituições como a Polícia Federal, além de autoridades públicas para que possamos apresentar aos alunos o que significa a internet como uma organização social. A partir daí os estudantes poderão compreender melhor qual é o grau de responsabilização que ele deve ter para atuar nesse campo e intervir de forma saudável no em mundo que eles vivem”, afirma o professor.

Para a diretora da Educação de Aracaju (DEA), Gilvânia Guimarães, o Atheneu mais uma vez protagoniza uma ação importante. “Além de articular o debate sobre o uso da internet com outras escolas, também promove um evento de referência, com palestrantes de renome, para que os alunos da rede estadual de ensino possam refletir acerca da qualidade do conteúdo que eles acessam na rede e das responsabilidades que estão embutidas no compartilhamento de informações. No mais, o momento é extremamente oportuno, tendo em vista que o país discute a regularização desse ambiente digital, e nossos jovens estão sendo sensibilizados e conscientizados para o bom uso dessa tecnologia, sobretudo de algumas pautas que num primeiro momento podem ser vistos como brincadeira, mas que na verdade são crimes cibernéticos”, reforça a gestora.

Combate ao discurso de ódio e à desinformação na Internet

Um dos compromissos assumidos durante o Internet Day é a elaboração coletiva de um guia prático de bom uso da Internet. Outro compromisso anunciado pelos jovens estudantes é a criação do Observatório de Notícias. Neste caso, ao longo do ano letivo, serão debatidos no ambiente escolar os conceitos de fake news, verdade e pós-verdade. Os estudantes também selecionarão notícias compartilhadas pelo grupo estudantil para uma posterior checagem de informações.

No entendimento do aluno da 3ª série do ensino médio do Centro de Excelência Atheneu Sergipense, Rafael Gama, eventos como este são de suma importância para a formação de jovens que já nascem imersos num mundo digital e tecnológico, mas não dispõem de uma educação midiática. “Os jovens da minha geração estão tendo que lidar com a mediação de conflitos na esfera tecnológica, mas por falta de conhecimento e mesmo de maturidade, acabam se utilizando majoritariamente de discursos de ódio. Como esta não é a forma mais ética a se fazer, eu acredito que a gente precisa começar a intervir por meio de uma comunicação não violenta e de diálogos mais respeitosos em nossas relações para, assim, termos uma resolução de conflitos mais exitosa e que beneficie a todos”.

Para a aluna da 2ª série do ensino médio do Centro de Excelência Atheneu Sergipense e integrante do projeto ONU Mulheres, Maria Eduarda Feitosa, é fundamental conciliar as ações do Observatório de Notícias ao ONU Mulheres para, desta forma, ajudar no combate ao discurso de ódio no ambiente digital, mas também no combate à desigualdade de gênero em todas as formas de relações. “A gente vê muito discurso de ódio contra as mulheres na internet. As pessoas comentam o que bem entendem achando que não haverá consequências. É preciso dizer em alto e bom som que a internet não é ‘terra de ninguém’. A gente vive em sociedade, e a internet também é uma forma de sociedade, portanto, é preciso ter regras de boa convivência para que ninguém saia machucado dessa relação”, comenta.

Já o professor de sociologia espera que “tanto o guia prático de bom uso da Internet quanto o Observatório de Notícias, como instrumentos pedagógicos de educação midiática, possam nos ajudar a perpetuar o princípio da verdade na comunidade escolar do Atheneu Sergipense e na rede de ensino de Sergipe”, conclui Yuri.

Dia Mundial da Internet

O Dia Mundial da Internet é comemorado todo 17 de maio desde 2005, quando a organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu a data como um momento de conscientização popular sobre a importância e os desafios do uso da internet e das tecnologias da informação e comunicação (TIC) na sociedade contemporânea.

Foto: Maria Odília

Assessoria de Comunicação da SEDUC