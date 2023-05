Atividades lúdicas e incentivo à leitura fazem parte do Recreio Orientado

O projeto Recreio Orientado envolve música, atividades lúdicas, de quadra e o cantinho de leitura e desenho e tem a participação dos Estudantes Monitores da escola

Animais, fadas e sereias que moram no fundo do mar são alguns dos personagens dos livros infantis que estão presentes na hora do intervalo da Escola Estadual Professora Áurea Melo, em Aracaju. O intervalo recebe o projeto Recreio Orientado, por meio do qual é montado um cantinho de leitura e de desenho, opções de jogos lúdicos, como dama, dominó, xadrez, de atividades de quadra, pular corda, pintar e ouvir músicas.

A aluna do 4º ano do fundamental, Gabriele Soares (9 anos), prefere os livros e a criação de personagens com massa de modelar. “Acho legal porque crio o que eu quero”, disse. Fluente na leitura, ela escolheu o livro Os Encantos de uma Floresta , cujos personagens remetem a animais bem divertidos.

Embaixo da árvore, tapetes são expostos e sobre eles uma dezena de livros das mais diversas temáticas. Não demora muito para que alunos dispostos a viajarem na leitura escolham um dos livros. Gabriel Santos Soares (9 anos) disse saber ler, mas prefere pintar, porque a habilidade com os lápis de cor surgiu desde os dois anos de idade. “Sempre gostei de pintar”, afirmou.

O jovem Ikaro Soares (10 anos), mesmo que ainda esteja na fase de apuro da fluência na leitura, escolheu o livro A Lenda dos Girassóis .

O Recreio Orientado acontece todos os dias, em dois turnos, como proposta lúdica para organizar e direcionar os alunos nos momentos de intervalo. “É proporcionar aos meninos um ambiente saudável, lúdico e de aprendizado. Pensamos em atividades que poderiam ocorrer durante o recreio, de livre escolha dos alunos. Ao colocarmos em prática, percebemos que funcionou e gerou resultados positivos. Os recreios passaram a ser menos tumultuados, mais criativos e organizados, e com propostas lúdicas significativas”, disse o diretor Gustavo Aragão Cardoso.

São mais cerca de 318 alunos matriculados nas turmas do ensino fundamental inicial (1º ao 5º ano) e na Educação de Jovens e Adultos (EJA), no turno noturno. Sete alunos da EJA selecionados através do programa de governo Estudante Monitor organizam as atividades no contraturno e adquirem experiências de monitoria, tanto no transporte escolar quanto no Recreio Orientado.

A aluna da EJA, Vitória Gabriela, é um dos sete estudantes monitores que participam do programa, e na hora do recreio disponibiliza o lápis de cor, os desenhos a serem pintados e orientam nos jogos lúdicos. “É uma experiência muito produtiva acompanhar os jovens. Percebemos o quanto as crianças gostam, reagem, aprendem com as atividades em um momento de interação”, disse.

A coordenadora da escola, Maria de Fátima Vilar de Jesus, explica que o objetivo é justamente disponibilizar uma gama de atividades para que os alunos procurem aquelas com que mais se identificam. Ela destaca também que a música na hora do recreio trouxe mais calma e assim consegue-se organizar melhor o momento de intervalo. “Faz com que os meninos consigam vivenciar as histórias, dramatizar. Inclusive têm alunos que já conseguem escrever pequenas histórias”, destaca.

Fonte e foto assessoria