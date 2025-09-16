Atletas do Estação Cidadania conquistam medalhas no Campeonato Brasileiro de Taekwondo

Três atletas de um projeto social que ensina taekwondo no bairro Bugio estão entre os medalhistas do SuperCampeonato Brasileiro da modalidade, realizado de 10 a 14 de setembro, em Aracaju. Eles treinam no Estação Cidadania, complexo esportivo administrado pela Secretaria da Juventude e do Esporte de Aracaju (Sejesp).

Lívia Eloá, Nicolas Gabriel e Rodrigo Gabriel são oriundos do projeto mantido pela Sejesp sob a supervisão do treinador Edmilson dos Santos. Livia conquistou a medalha de prata. Nicolas e Rodrigo ganharam o bronze.

Além dos medalhistas, outros seis alunos do Estação Cidadania disputaram a competição nacional pela primeira vez. Eles possuem toda estrutura necessária para a prática da modalidade.

“Nesta primeira oportunidade tivemos um excelente resultado com três pódios e outras vitórias de nossos alunos. Foi uma competição incrível e valeu a experiência de participar de uma competição nacional dentro de casa”, avaliou o treinador do projeto, Edmilson dos Santos.

A disputa do Super Campeonato Brasileiro de Taekwondo reuniu 2.300 atletas de todo o Brasil e aconteceu durante cinco dias no Centro de Convenções AM Malls. O evento impressionou os lutadores pela estrutura com direito a um ambiente totalmente climatizado. A Prefeitura de Aracaju por meio da Secretaria da Juventude e do Esporte (Sejesp) apoiou o evento.

Representando a prefeita Emília durante a cerimônia oficial do evento, o secretário da Sejesp, Aquiles Silveira, destacou que os esportes de luta ensinam disciplina e respeito ao próximo, tornando-se uma importante ferramenta de transformação social, em especial para crianças e adolescentes.

“Fizemos a nossa parte com apoio a estrutura logística do evento, ou seja, contribuímos para o desenvolvimento do esporte e do turismo na capital, afinal 2.300 atletas, fora treinadores e familiares estiveram presentes em Aracaju”, pontuou Aquiles Silveira.

O presidente da Federação de Taekwondo de Sergipe (Fetese), Paulo Cesar, celebrou o sucesso da competição nacional em Aracaju e agradeceu a parceria com a administração municipal. “Fizemos o maior campeonato da história em nossa cidade, lutadores do país inteiro elogiaram a estrutura e a gente encerra os combates com um resultado super positivo”, destacou.

Foto: Ascom/Sejesp