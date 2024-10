Aulão gratuito para o Enem 2024 acontece no Cinemark Jardins no sábado, em Aracaju

Ar-condicionado na temperatura agradável, poltronas confortáveis e um conteúdo diferenciado exibido numa tela de cinema. Esse é o ambiente que está sendo preparado pela plataforma online de estudos PasseiMed para um aulão gratuito de revisão para o Enem neste sábado, 26, a partir das 7h, no Cinemark.

A Sessão da Aprovação Enem 2024 promete uma experiência única de imersão para estudantes de escolas públicas e particulares, que devem lotar as salas de cinema. O aulão será ministrado pelos melhores e mais experientes professores do estado. O time de sucesso é composto pelos docentes de Física (Rafa e Bergson); Química (Neto, Joseph e Patrick); Biologia (Jana, Marcos e Giudice); Matemática (Rígel e Sormany) e Redação (Juliana) e Sociologia (Ashley).

Com uma abordagem descontraída, dinâmica e atrativa eles revisarão os principais tópicos cobrados no Enem, nas disciplinas que abrangem as ciências da natureza, matemática e redação. Dicas sobre resolução de questões também serão compartilhadas, visando auxiliar os estudantes a melhorarem seu desempenho no grande dia de provas.

Atrações e sorteios

Além de rever conteúdos, os alunos poderão contar com uma programação pensada especialmente para amenizar a tensão e ansiedade, sobretudo, na reta final desta importante jornada em busca do ingresso no ensino superior. Para isso, os jovens terão à disposição um espaço gamer montado no hall de entrada no cinema por um dos parceiros do evento, a Hitech Arena, que trará os melhores jogos com tecnologia de ponta e realidade virtual.

A interação promete ficar ainda melhor com a participação dos influenciadores digitais Jorge Luiz, Ramom Coxinha, Daniel Gonzaga, Agamenon (Agabas), Késia Souza e Janine de Jesus. Durante os intervalos haverá sorteios de combos digitais de estudos, camisas, cadernões de questões para o Enem, iPads, assinaturas anuais da PasseiMed e muitos outros brindes de patrocinadores, como Bob’s, Piticas e livraria Escariz. A atração musical ficará por conta do artista sergipano Taliba, que vai encerrar o aulão com um repertório bem animado na praça de alimentação Jardins, a partir das 13h30.

“Elaboramos uma programação especial de modo a unir o útil ao agradável, criando um ambiente menos formal para que os estudantes revisem conteúdos de forma interativa. Por conta disso, optamos pelas salas de cinema, onde o aluno estará confortável e envolvido numa atmosfera que vai auxiliar a amenizar a ansiedade nesses dias que antecedem essa prova tão importante como o Enem”, enfatiza o professor e fundador da PasseiMed, Rafael Souza.

A Sessão da Aprovação Enem 2024 conta também com o patrocínio de empresas sergipanas como, o Grupo Constat, Shopping Jardins e Universidade Tiradentes (Unit)

Serviço:

O quê: Aulão de revisão para o Enem

Quando: Sábado, 26 de outubro /2024

Horário de Credenciamento: 7h

Horário de Início: 8h

Onde: Cinemark Shopping Jardins – Aracaju/SE

Público estimado: 1500 alunos

Por Leila Lima