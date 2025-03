Aumento de doenças infecciosas reforça a necessidade da vacinação

Com o início do ano letivo e a proximidade do Carnaval, cresce o risco de transmissão de doenças infecciosas, como gripes, resfriados, Covid-19 e infecções sexualmente transmissíveis, tornando a imunização ainda mais necessária.

De acordo com o Ministério da Saúde, a taxa de cobertura vacinal contra a Covid-19 em crianças de até quatro anos é de apenas 32,4%. Além disso, os casos de coqueluche aumentaram drasticamente, registrando um crescimento de 31 vezes em relação ao ano anterior, com mais de 6.700 diagnósticos e 28 óbitos em 2024.

A pediatra e docente da Universidade Tiradentes (Unit), Izailza Matos, ressalta que essas doenças são mais frequentes nesses períodos do ano. “Entre os escolares, as infecções mais comuns incluem problemas respiratórios, como gripes, resfriados e Covid-19, além de conjuntivite, inflamações na garganta e distúrbios gastrointestinais. Já no Carnaval, as doenças predominantes são viroses respiratórias e infecções transmitidas pelo contato, como mononucleose, herpes labial, infecções sexualmente transmissíveis e leptospirose”, explica.

Diante desse cenário, a médica enfatiza a relevância da vacinação. O Programa Nacional de Imunizações (PNI) disponibiliza 16 vacinas para crianças e adolescentes, protegendo contra 20 enfermidades. Além disso, há a vacina contra a dengue em áreas de maior risco e a imunização anual contra a Influenza. Entretanto, algumas vacinas ainda são pouco procuradas. “A adesão à vacina da Covid-19 continua baixa, apesar de seu papel crucial na redução de casos graves e óbitos”, alerta a especialista.