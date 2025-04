Banda Calcinha Preta realiza pocket show gratuito nesta terça-feira

Apresentação acontece em 29 de abril, às 18h30, no Shopping Jardins em Aracaju (SE)

Prepare-se para mais uma noite inesquecível. Nesta terça-feira, 29 de abril, o Shopping Jardins realiza mais uma edição do Esquenta do Forrozão e brinda o público com um pocket show gratuito da banda Calcinha Preta. A apresentação acontece, a partir das 18h30, na Praça de Alimentação Jardins.

A banda sergipana é nacionalmente conhecida por seu estilo romântico e por realizar versões em português de clássicos do rock e pop internacional. Em 2009, a banda ganhou grande projeção no Brasil com a música “Você Não Vale Nada”, interpretada por Bell Oliver e Silvânia Aquino. A canção rendeu diversos prêmios ao grupo.

A banda Calcinha Preta é uma das atrações do Forrozão da Sergipe, evento que acontece no dia 3 de maio e abre os festejos juninos no Estado. Na loja temática localizada no Shopping Jardins, em frente a O Boticário, o público pode adquirir os ingressos para a festa e interagir com os profissionais que fazem a rádio FM Sergipe.

Esquenta do Forrozão

O quê? Pocket show com a banda Calcinha Preta.

Quando? Terça-feira, 29 de abril, às 18h30.

Onde? Praça de Alimentação Jardins do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Acesso? Gratuito.

Lotti+Caldas Comunicação – foto Atirson Santos