Banese Card é patrocinador oficial da sergipana lutadora de MMA Eduarda Ronda

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), anunciou nesta sexta-feira, 10, o patrocínio do Banese Card à lutadora de MMA, Eduarda Ronda, única atleta sergipana contratada pelo Ultimate Fighting Championship (UFC). Na ocasião, também foi assinado o contrato de parceria entre o “verdinho” e a lutadora, durante evento realizado na sede do cartão de crédito.

Natural do município de Riachuelo, Eduarda estreou no UFC em novembro de 2023, aos 29 anos de idade, e já é considerada uma das principais promessas internacionais do MMA feminino. Desde a estreia nos octógonos, há dois anos, a atleta segue invicta no esporte, com dez vitórias consecutivas. Ela é portadora de três cinturões e ganhou diversas competições, entre elas o Thunder Fight, o maior evento de MMA do Brasil.

O patrocínio do Banese Card ajudará Eduarda com os custos de treinamento em Salvador, preparação para as lutas, e apoio da equipe multidisciplinar que acompanha a atleta. Em contrapartida, a atleta usará a logomarca do cartão de crédito genuinamente sergipano nos uniformes dela e de toda a equipe, bem como em todo material utilizado pela atleta durante os treinamentos e campeonatos, e em quaisquer veiculações da imagem da atleta.

A estreia de Eduarda Ronda como patrocinada do Banese Card será no dia 8 de junho, na competição UFC que será realizada nos Estados Unidos. O evento para a assinatura do contrato contou com a presença dos presidentes do Banese e Banese Card, Marco Queiroz e Thiago Bahia, e da secretária de estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas.

Felicidade sem tamanho

“Estou feliz demais com esse momento, de estar recebendo o meu primeiro patrocínio oficial, ainda mais do Banese Card, do meu estado querido. É importante demais ter Sergipe me apoiando, era algo que já desejava há algum tempo e que agora chegou. Estava passando por muitas dificuldades para me manter treinando em outro estado. Agora, tenho a certeza de que esta será uma caminhada linda, e que com o apoio do Banese Card chegarei muito mais longe, chegarei no topo”, declarou a atleta.

Eduarda Ronda treina cerca de sete horas por dia, de segunda a sábado, e com essa rotina tão puxada, não conseguiria conciliar um trabalho formal para arcar com as despesas, e ter dedicação aos exercícios.

“Já estávamos felizes em patrocinar uma mulher, uma atleta tão talentosa como Eduarda Ronda. Quando soubemos que com a nossa ajuda ela terá a tranquilidade necessária para se dedicar ainda mais aos treinos, nossa felicidade dobrou de tamanho. Temos certeza de que ela representará de forma brilhante, mundo afora, o nome de Sergipe, do Banese e do Banese Card. Que mais empresas públicas e privadas, dentro das possibilidades existentes, possam ter uma cota de patrocínio e valorização do esporte sergipano”, salientou o presidente do Banese Card, Thiago Bahia.

Dia histórico

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, afirma que esta data, 10 de maio, passa a ser um dia importante e histórico para o esporte sergipano, pois com o patrocínio do Banese Card o nome de Sergipe será conhecido além-fronteiras e através de uma sergipana que é exemplo para todos.

“Ao apoiar Eduarda Ronda, e auxiliá-la a alavancar a carreira, o Banese Card estimula milhares de outras pessoas. A partir do momento que temos um ídolo local, uma filha da terra nos representando, a gente ajuda a inspirar crianças e jovens a ingressarem no esporte, e estimula outros atletas a continuarem as carreiras. Ronda já é uma vitoriosa, e agora, com essa ajuda, será cada vez mais campeã”, enfatizou a secretária.

Quem também não escondeu a felicidade por estar apoiando uma atleta sergipana de alta performance foi o presidente do Banese, Marco Queiroz. Segundo ele, ao patrocinar Eduarda Ronda, o Grupo Banese sobe mais um degrau da missão que o conglomerado possui, e que foi confiada pelo governador Fábio Mitidieri: ser agente indutor do desenvolvimento econômico e social do estado, e dos sergipanos.

“Já éramos o maior investidor do esporte sergipano através do apoio aos times de futebol, e agora, ao abraçarmos essa mulher de garra, essa atleta excepcional que é a Eduarda Ronda, por meio do patrocínio do Banese Card, colaboramos ainda mais para que o nome do nosso querido Sergipe seja cada vez mais destaque no cenário esportivo nacional, e agora, também internacional”, finalizou o presidente do Banese.

Fonte e foto ASN