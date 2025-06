Barracão da Vila do Forró celebra a tradição junina e atrai público de todas as idades

No coração da Vila do Forró, instalada na Orla da Atalaia, em Aracaju, pelo Governo do Estado, um espaço tem se destacado noite após noite pelo clima acolhedor, pelo som envolvente do forró pé de serra e pela animação contagiante de quem visita. Em meio à cenografia que traz elementos da cultura sergipana e nordestina, o Barracão da Sergipe se tornou ponto de encontro de gerações, e tem encantado sergipanos e turistas. O espaço é caracterizado tipicamente no estilo junino: bandeirolas, casinhas de madeira que remetem a uma casinha de interior e o diferencial: o tradicional forró pé de serra que anima a todos que passam.

Ao som de zabumba, triângulo e sanfona, os casais se revezam na pista improvisada para dançar o verdadeiro forró raiz, em clima de romantismo e de muita alegria, ao mesmo tempo em que as crianças se divertem brincando. Um espaço para a família e para quem gosta de curtir a essência do São João. Não importa a idade, de crianças a idosos, todos participam da festa.

As apresentações, quase sempre comandadas por artistas da terra, são carregadas de autenticidade. É nesse espaço que o forró tradicional se mantém vivo. A cada noite, é possível ver desde turistas encantados com a cultura sergipana até os próprios sergipanos que fazem questão de manter a tradição viva. Seja no compasso do xote, no embalo do baião ou na ginga do arrasta-pé, o espaço vibra alegria.

Para Cida Masc, vocalista da banda Jailson do Acordeon, que se apresentou no Barracão, a experiência é sempre emocionante. “É uma alegria muito grande, uma emoção. Sempre dá um friozinho na barriga, e é um prazer enorme fazer parte de um projeto como esse que valoriza o forró raiz. É uma sensação muito boa e prazerosa. Já é a segunda vez que me apresento aqui com a banda, e o carinho do público é maravilhoso. Só quem vive isso sabe a sensação que é”, destaca.

A sergipana Neli Alves dos Santos, que vive em São Paulo, falou da experiência de retornar às origens para curtir o São João no ‘País do Forró’, e contou o que achou do Barracão. “Sensação ótima, maravilhosa. Nunca tinha participado, estava de passagem por aqui e minha irmã me convenceu a ficar mais um pouco para curtir os festejos juninos. Estive no Arraiá para ver os shows e voltei para cá porque a gente queria ver essa parte. Morei fora por muito tempo, mas nunca perdi a essência de ser sergipana e nordestina. E o nosso estado tem um diferencial, os sergipanos são muito acolhedores, é um estado pequenininho, mas muito rico. Estou amando estar aqui, e tenho certeza de que voltarei. Escolhi vir para o Barracão porque sabia das músicas que tocavam aqui e que iria ter a quadrilha, que é algo que me chama muito a atenção, acho muito bonita, curto muito”, relata.

Quem também tem acompanhado de perto os festejos juninos no Barracão é a psicóloga paulista Joseane Santana, de 48 anos, que vive em Sergipe há quatro anos. Ela destacou a programação e as melhorias no espaço. “O que mais me chamou a atenção no Barracão em relação ao ano passado foi a ampliação das arquibancadas, o que acabou comportando melhor quem vem prestigiar as apresentações, está muito bom. O espaço tá maravilhoso, a parte da decoração também é outra coisa que me chamou a atenção, essas casinhas são muito lindas, o cenário está muito lindo. Gostei de tudo. Todo ano venho os 30 dias de forró para curtir. O diferencial do Barracão, na minha opinião, é que é mais tranquilo, dá para vir com a família, ficar sossegado, não tem tanta gente como no Arraiá”, afirma.

A estrutura e o cuidado com a tradição também impressionam visitantes de fora do estado. A guia de turismo Suanne Kery Bonfim, 44 anos, de Vitória (ES), visitou Aracaju pela primeira vez e disse estar maravilhada com tudo que viu. “Tudo para mim é uma novidade porque a nossa quadrilha, nosso arraiá são diferentes dos de vocês. A estrutura está maravilhosa, o colorido chama muito a atenção, a organização da quadrilha – todo mundo com as roupas iguais, tudo certinho – isso encanta demais. Estou maravilhada com tudo que estou vendo aqui. Eu vim para cá para um congresso, e aproveitei para curtir a cidade, confesso que estou encantada e com certeza voltarei novamente. A organização é algo que me chamou muito a atenção, a gente não vê violência, as pessoas são muito educadas, o espaço maravilhoso, muita segurança e o carisma dos sergipanos”, frisa.

Natural de Aracaju, o professor e músico Alexandre Marreta, 42 anos, destacou o papel do Barracão da Vila do Forró em preservar a essência do forró. “Gosto muito dessa parte do Barracão porque aqui a gente consegue ver um forró mais tradicional, quadrilhas, um São João mais raiz. Já estive aqui em outras oportunidades e o Barracão esse ano está bem maior. Tem o fato de ser reservado mais a artistas locais, tem a quadrilha, o Barracão virou um local em que a gente vê a tradição, a coisa mais raiz do forró, do São João em si”, considera.

Já a médica goiana Gabriela Sandes Machado, 30 anos, que escolheu Sergipe para viver, vê no espaço uma oportunidade de lazer para toda a família. “É a minha segunda vez aqui, gosto muito dessa parte porque, como eu venho com a minha pequenininha, ela dança, brinca e interage bastante. Está tudo muito lindo, a música sensacional, a gente já foi na roda gigante, indescritível a decoração, está maravilhosa, cada ano está se aperfeiçoando mais”, destaca.

País do Forró

