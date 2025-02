Biometria será obrigatória na rede credenciada do Ipesaúde a partir de 10 de março

A partir do dia 10 de março, a segunda fase da implementação da biometria facial estará em vigor, de forma obrigatória, nas clínicas credenciadas ao Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde). Com a medida, os beneficiários da instituição só terão acesso aos atendimentos após passar por reconhecimento facial nas unidades.

A ação faz parte de um processo de modernização do Ipesaúde, que busca aumentar a segurança e combater fraudes nos atendimentos. O sistema da biometria facial já foi introduzido nas unidades próprias do instituto e, com a implementação nas clínicas credenciadas, esse método de identificação dos beneficiários será ainda mais eficiente e seguro.

O gerente da Assessoria Geral de Informática (AGIN) do Ipesaúde, Luis Fernando Almeida, reforça a importância da medida para aprimorar a segurança nos atendimentos e facilitar o acesso aos serviços, tornando-os mais rápidos e confiáveis. “Com a implantação da biometria, o Ipes garantirá um processo de identificação ainda mais seguro e ágil, oferecendo aos beneficiários maior confiança nos serviços prestados”, diz.

De acordo com ele, a obrigatoriedade da tecnologia está sendo implementada após um extenso período de preparação, iniciado em janeiro de 2024. “Durante esse tempo, o Ipes realizou campanhas para a coleta da biometria dos beneficiários e treinou os profissionais de todas as unidades da rede própria e credenciada para assegurar a correta utilização do sistema. Tudo foi pensado e realizado para garantir a adaptação de todos e a eficácia do processo. Continuamos comprometidos em proporcionar um serviço ainda mais eficiente e confiável para os beneficiários”, afirma.

Para os beneficiários que ainda não realizaram a atualização cadastral, a coleta da biometria pode ser realizada em qualquer unidade do Ipesaúde. É válido salientar que a biometria deverá ser feita por titulares e dependentes, tendo como exceção crianças menores de três anos. Os beneficiários atendidos pelo sistema home care terão a biometria realizada pelos profissionais do Ipesaúde durante o atendimento em suas residências.

Atualização cadastral

Para garantir um atendimento sem imprevistos, a diretora de Promoção à Saúde do Ipesaúde, Priscila Kitawara, orienta que todos os beneficiários devem registrar a biometria facial o quanto antes, além de realizar a atualização cadastral completa. “Manter os dados atualizados, como telefone, e-mail e endereço, é fundamental para garantir que os atendimentos sejam realizados de forma eficiente e sem imprevistos. Além disso, com a implementação da biometria, o cadastro atualizado assegura que o processo de identificação aconteça de forma mais ágil e precisa”, alerta Priscila.

Como fazer a biometria

Para fazer a biometria facial, o beneficiário deve se dirigir a uma das unidades do Ipesaúde, na capital ou interior.

Ascom Ipesaúde