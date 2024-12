Blitz Cultural traz para Aracaju show público da cantora Ellen Oléria

10ª edição do projeto do Grupo Teatral Boca de Cena acontece de 19 a 21 de dezembro, também com apresentações teatrais e shows de artistas sergipanos.

A 10ª edição da Blitz Cultural trará para Aracaju, mais precisamente para a Praça Osvaldo Mendonça, no final de linha do Bugio, o show da cantora e compositora Ellen Oléria, que contará com a participação dos artistas sergipanos Alex Sant’Anna e Lari Lima. O show da artista brasiliense acontecerá no sábado, dia 21 de dezembro, às 20h30, último dia da programação do evento, que tem início no dia 19 deste mês.

No sábado, 21, a programação contará também com o show do grupo percussivo de samba-reggae e afro-reggae, Descidão dos Quilombolas; como também com apresentações dos dois atuais espetáculos teatrais do Grupo Boca de Cena: Os Cavaleiros da Triste Figura e Remundados. A condução da noite ficará sob a responsabilidade da atriz e apresentadora, Anne Samara.

Ainda no mesmo dia, haverá o bate papo “Na praça com Quésia Souza “Cultura e Arte como ferramentas de resistência”, que será conduzido pela comunicadora e atriz, Quésia Souza, e debaterá temas LGBTQIAPN+, com as participações da deputada estadual Linda Brasil; da suplente de vereadora por Aracaju e ex-presidente do CONLGBT-SE, Silvânia Mãozinha; e da escritora e dramaturga Euler Lopes.

Laboratório PARK

Criado especialmente para celebrar os 19 anos do Grupo Boca de Cena e após lotar a sede da companhia nos dois dias de apresentações, o Laboratório Cênico PARK volta à programação do evento atendendo a pedidos, com apresentações nos dias 19 e 20 de dezembro, às 20h, no mesmo local.

PARK é formado por seis experimentos cênicos que acontecem de forma simultânea em cenários diferentes dentro do espaço do Boca de Cena. As histórias se unem pela busca ou encontro existencial dos personagens a partir de acontecimentos ou experiências vividas ou imaginadas. A cada noite de apresentação, os espectadores podem escolher e assistir a três cenas.

Com dramaturgia e orientação cênica de Euler Lopes, o projeto teve como objetivo promover a vivência e a troca entre profissionais da cena teatral sergipana, criando um espaço para compartilhamento e experimentação artística. Participam do Laboratório os atores Anne Samara, Diane Veloso, Leandro Handel, Pérola Lavinny, Rita Maia e Felipe Mascarello. A produção geral e a assistência de orientação cênica são de Rogério Alves.

Atrações musicais

A cantora e compositora brasiliense Ellen Oléria, que se apresentará pela 1ª vez em Aracaju na programação da Blitz Cultural, tem uma carreira nacional e internacional de mais de 20 anos e acumula diversos prêmios em festivais, além de 04 discos lançados. Em seu último projeto musical, a artista mistura ritmos brasileiros para promover um encontro de identidades e destacar o protagonismo das comunidades negras no Brasil.

Gerado no bairro Getúlio Vargas, em Aracaju, o Descidão dos Quilombolas é um grupo de samba-reggae que se traduz em uma expressão musical carnavalesca de protesto contra a discriminação racial, e de valorização e preservação da cultura e da história africana.

Blitz Cultural

A Blitz Cultural é um projeto realizado pelo Grupo Teatral Boca de Cena e chega agora a sua 10ª edição, com quatro edições realizadas ao longo de 2024. A iniciativa visa levar apresentações artísticas, por meio de diversas linguagens, de forma gratuita para a população aracajuana.

“O nosso objetivo é promover um encontro das nossas comunidades em espaços públicos para que possam parar, pensar e refletir através das artes, pois elas são, também, meios de diversão, autodescoberta e cura, física e mental”, explica o diretor do Boca de Cena e coordenador do projeto, Rogério Alves.

Com 19 anos de estrada, o Grupo Teatral Boca de Cena carrega na bagagem 13 espetáculos, e desde 2010 estabeleceu sede no Bugio, bairro da zona norte da capital sergipana.

Mais informações sobre os espetáculos e a programação podem ser obtidas no perfil do Grupo Boca de Cena no Instagram: @grupobocadecena

PROGRAMAÇÃO

19 de dezembro (Quinta-feira)

Laboratório Cênico PARK

Horário: 20h

Local: Sede do Grupo Boca de Cena (Rua Quatro, n. 80 – Jardim Centenário)

20 de dezembro (sexta-feira)

Laboratório Cênico PARK

Horário: 20h

Local: Sede do Grupo Boca de Cena (Rua Quatro, n. 80 – Jardim Centenário)

21 de dezembro (sábado)

16h30 – Espetáculo Os Cavaleiros da Triste Figura, do Grupo Teatral Boca de Cena

17h30 – Na Praça com Quésia Souza – Cultura e Arte como Ferramenta de Resistência, com as participações de Linda Brasil, Silvânia Mãozinha e Euler Lopes

18h30 – Show do Descidão dos Quilombolas

19h30 – Espetáculo Remundados, do Grupo Teatral Boca de Cena

20h30 – Show de Ellen Oléria, com as participações de Alex Sant’Anna e Lari Lima

Local: Praça Osvaldo Mendonça – Final de linha do Bugio

Texto e foto Circular Cultura | Assessoria de Imprensa