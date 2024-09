‘Bloquinho do Enem’ levará alunos e pais às ruas em prol do meio ambiente

Faltando pouco mais de um mês para a realização das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o professor do Centro de excelência Dom Luciano Cabral Duarte, Fabiano Oliveira, lança a segunda edição do ‘Bloquinho do Enem’, com a participação de mais de 600 alunos da rede pública estadual de ensino. O desfile dos estudantes está previsto para o dia 1° de outubro e, neste ano, as novidades ficam por conta dos abadás e da presença dos pais, numa folia em prol do meio ambiente.

Com os conteúdos transformados em versões pedagógicas que ajudam na revisão dos assuntos, o ‘Bloquinho do Enem’ é o primeiro bloco exclusivo para alunos do Enem. É um projeto pioneiro que leva para fora da escola conhecimento e entretenimento.

Para Fabiano, a ação tem como objetivos pedagógicos dar dicas para as provas e aumentar a autoestima dos alunos de forma divertida e leve. As inovações pedagógicas não param por aí. Em 2024, a aula-show acontece em cima de um trio e se transforma num verdadeiro carnaval pedagógico que atrai estudantes de diversas escolas. O tema do bloco, escolhido pelo professor, é ‘Natureza, ambiente e sustentabilidade; queimadas, não’. A proposta pedagógica foi pensada na atualidade e na redação do Enem. “Na avenida darei dicas sobre textos dissertativos, língua portuguesa e literatura. Vejo no bloquinho uma forma de revisar brincando”, ressalta.

Em 2024, o ‘Bloquinho do Enem’ contará com uma estrutura composta pela Polícia militar, Samu, Secretaria do Meio Ambiente, Prefeitura de Aracaju e Secretaria de Estado da Educação e da Cultura e Espaço do Estante como parceiras. O percurso será pelas ruas do Bairro São José, onde fica localizado o Centro de Excelência Dom Luciano. As ruas estarão sob o comando da SMTT.

O ‘Bloquinho do Enem’ é puxado pelo professor Fabiano Oliveira, com versões pedagógicas autorais de músicas consagradas de Ivete Sangalo, Beyoncé, Margareth Menezes, Anitta e muito mais. As versões (paródias) trazem os principais conteúdos do Enem! “É a música que você gosta de ouvir, com a letra cheia de conteúdos e dicas”, diz o mestre.

Gincana de Redação na rua

O tema do bloco deu origem a uma atividade pedagógica que provocará os foliões do Enem a refletirem sobre queimadas, natureza e sustentabilidade. Os alunos levarão para as avenidas do bairro São José cartazes com citações, letras de músicas e reflexões que são considerados repertório cultural na redação do Enem. “Quero que eles reflitam enquanto se divertem, sem as tensões exigidas pela prova. A aprendizagem acontecerá durante as pesquisas e seleção de argumentos e citações”, afirma o professor. As melhores citações serão premiadas pela escola.

Projeto audiovisual – inovação pedagógica

Durante o percurso com duração de mais de duas horas, o professor pretende gravar o primeiro projeto audiovisual, ao vivo, num trio, registrando o calor das vozes dos estudantes sergipanos. Doze músicas ganharão novas versões para o Enem e serão disponibilizadas para os estudantes de todo o Brasil. Fabiano já gravou diversos EPs com conteúdos da prova e estão disponíveis no site suamúsica.com gratuitamente. “O objetivo é revisar os conteúdos de Língua Portuguesa, Literatura e Redação de forma pedagógica por meio da música, divertindo-se e sem as tensões do Enem”, avisa Fabiano.

No repertório constam conteúdos como tipologias textuais, figuras de linguagem, realismo, naturalismo e modernismo com versões pedagógicas que fazem sucesso entre os alunos. Para o Enem de 2024, Fabiano lançou o EP ‘Batidão do Enem’ com versões de Manu Batidão, Alceu Valença e Timbalada. “É um momento histórico que une educação, família, entretenimento, arte, cultura e conhecimento”, salienta o professor.

Foto : Michele Becker