Bloquinho Risotril traz foco da saúde mental para o pré-carnaval na cidade de Aracaju       

O Carnaval está chegando e, para antecipar a festa, a Clínica Reintegrar preparou um evento especial: o Bloquinho Risotril, que acontece no sábado, 22 de fevereiro, a partir das 16h, em sua sede, localizada na Rua Dr. Ariosvaldo Meneses Santos, 745, Bairro Zona de Expansão, Aruana, em Aracaju.

Com o lema “as doses são de folia e felicidade”, a iniciativa busca unir animação e inclusão social, promovendo um ambiente acolhedor para pacientes, familiares, colaboradores e toda a comunidade. A trilha sonora da festa fica por conta do cantor Jorge Bahia, garantindo um repertório animado para ninguém ficar parado.

“Diferente dos tradicionais bloquinhos carnavalescos, o Bloquinho Risotril tem um propósito especial: proporcionar um momento de descontração e celebração para pessoas que enfrentam desafios relacionados à saúde mental. A ideia é reforçar a importância do convívio social e do lazer como aliados no bem-estar emocional”, afirma Dr. Antônio Aragão, psiquiatra e um dos organizadores do evento.

“A música e a interação social são ferramentas poderosas na promoção da saúde mental. Queremos que todos possam aproveitar o Carnaval com leveza, alegria e inclusão”, destaca uma das organizadoras do evento, a psiquiatra Dra. Thaís Macedo.

* O quê: Bloquinho Risotril da Clínica Reintegrar

* Quando: sábado, 22 de fevereiro, às 16h

* Onde: Clínica de Psiquiatria Reintegrar – Rua Dr. Ariosvaldo Meneses Santos, 745, Bairro Zona de Expansão, Aruana, Aracaju.

* Atração: cantor Jorge Bahia

* Entrada: gratuita e aberta ao público.

Fonte: Rodrigo Alves Assessoria de Imprensa e Marketing. Foto: divulgação.