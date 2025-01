Boavista vence o Flamengo por 2 a 1 na Arena Batistão, em Aracaju

A partida de abertura do Campeonato Carioca, realizada neste domingo (12), na Arena Batistão em Aracaju, reuniu Flamengo e Boavista em um confronto emocionante.

O Boavista venceu por 2 a 1, com gols de Zé Lucas e Raí, enquanto Thiaguinho marcou pelo Flamengo. Mesmo o alerta de chuvas intensas não impediu o brilho da festa dos quase 7 mil torcedores que estiveram presentes no estádio.

O jogo começou equilibrado, mas foi o Boavista quem abriu o placar aos 39 minutos do primeiro tempo, com Zé Lucas, que aproveitou uma falha da defesa rubro-negra. O Flamengo empatou no segundo tempo, com um gol de Thiaguinho aos 19 minutos, após uma boa jogada coletiva. No entanto, Raí garantiu a vitória para o Boavista aos 30 minutos da etapa final.

O técnico Caio Zanardi, do Boavista, destacou a postura da equipe. “Mostramos maturidade em um jogo difícil. Estou satisfeito com o empenho do time”, disse.

Zé Lucas, autor do primeiro gol do Boavista, destacou a dificuldade da partida. “Sabíamos que seria um jogo duro, mas conseguimos impor nosso ritmo no início. Um empate contra o Flamengo é sempre uma conquista. Para mim é sempre um prazer voltar a esse estádio aqui, onde eu já joguei várias vezes, apesar que eu sou daqui de Paulo Afonso, aqui do lado, e ver o estádio cheio, com minha família no estádio, eu acho que não tem cenário melhor para poder fazer um grande gol e também uma grande jogada. Então eu dedico primeiramente a Deus, a minha filha, a minha esposa e depois os meus companheiros”, concluiu o artilheiro.

Foto: Igor Mathias