Bruno Henrique brilha e Flamengo conquista Supercopa do Brasil

Com uma boa atuação em um Mangueirão lotado, o Flamengo derrotou o Botafogo por 3 a 1, na tarde deste domingo (2) em Belém (Pará), para conquistar pela terceira vez na história o título da Supercopa Rei 2025, competição que envolve o vencedor do último Campeonato Brasileiro, o Glorioso, e o último campeão da Copa do Brasil, o Rubro-Negro.

Para ficar com o título a equipe comanda pelo técnico Filipe Luís teve quer superar a forte chuva que caiu na capital paraense, se impôs tecnicamente sobre o Botafogo e contou com o faro de gol do atacante Bruno Henrique, destaque da partida com dois gols marcados.

Chuva forte

Os primeiros minutos do confronto foram disputados sob forte chuva. Mas, mesmo assim, o placar não demorou a ser aberto. Logo aos 9 minutos, Bruno Henrique acabou sendo derrubado por Lucas Halter após invadir a área. O próprio atacante foi para a cobrança e conseguiu superar o goleiro John.

Aos 15 minutos o jogo acabou sendo paralisado pelo juiz em razão da água que estava acumulada no gramado por causa da forte chuva. Com o passar do tempo a chuva diminuiu e, após um intervalo de 1h12min, a bola finalmente teve condição de voltar a rolar no Mangueirão.

Após o reinício da partida o Flamengo tomou conta de vez das ações, e demorou apenas quatro minutos para chegou ao segundo, quando Michael recebeu passe longo e tocou para Bruno Henrique, que, da entrada da área, acertou lindo chute de primeira para marcar golaço.

O Botafogo, por outro lado, mostrava muita dificuldade para criar. E sua melhor oportunidade veio aos 33 minutos da etapa final, quando o lateral Alex Telles acertou chute de longe que explodiu no travessão do gol defendido por Rossi. Logo depois Luiz Araújo entrou no lugar de Michael. E o atacante marcou o terceiro do Rubro-Negro aos 37 com um toque por cobertura.

Aos 41 minutos o volante Patrick de Paula ainda descontou, mas a vitória final, e o título, ficaram mesmo com o Flamengo.

Supercopa

A Supercopa do Brasil surgiu em 1990, quando foi vencida pelo Grêmio. Sua segunda edição foi realizada em 1991, com o título do Corinthians. Depois disso, a competição foi interrompida e, após um hiato de 29 anos, retornou ao calendário do futebol brasileiro em 2020.

Nos anos de 2020 e 2021 o título ficou com o Flamengo. Já em 2022 o Atlético-MG foi o grande campeão. O Palmeiras ergueu o troféu em 2023. O vencedor mais recente do campeonato até a tarde deste domingo era o São Paulo, vencedor da edição de 2024.

