Cafés especiais e delícias da gastronomia mineira chegam ao RioMar Aracaju

Shopping ganha loja da Cheirin Bão, franquia reconhecida como a maior rede de cafeteria do País

Considerada a maior rede de cafeterias do Brasil, a Cheirin Bão acaba de inaugurar uma charmosa unidade no RioMar Aracaju, trazendo a tendência de cafeteria e empório em um só lugar. Muito mais do que uma referência em cafés especiais, a franquia tornou-se especialista em proporcionar momentos únicos e criar boas memórias através de experiências sensoriais que remetem às melhores lembranças da nossa vida.

A operação localizada no piso L2, oferece ao público um cardápio farto, com destaque para os cafés com grãos selecionados e delícias típicas mineiras, além de bebidas exclusivas e produtos perfeitos para acompanhar o café. dos tradicionais pães de queijo, broas, bolos e salgados, sanduíches de waffles, o mineiríssimo pão com linguiça e outras tantas opções que irão surpreender o cliente.

Dentre os ingredientes diferenciados, destaques para o creme de goiaba com cachaça, a geleia de abacaxi com pimenta e o barbecue de goiabada presentes em alguns preparos. Cappuccinos, chocolate quente, soda italiana, chá gelado, frapê e outras bebidas refrescantes também integram o cardápio.

As matérias-primas dos cafés da Cheirin Bão vêm da Serra da Mantiqueira, a região cafeicultora mais premiada do mundo. Na cafeteria, o cliente escolhe o grão (Bão, Mió, Moca ou Microlote) e o método de preparo (V60, espresso, prensa francesa, aeropress, clever ou chemex) para ter a melhor experiência.

Certificada pela Associação Brasileira de Franchising (ABF) com o Selo Excelência em Franchising 2022, a marca está presente em todos os Estados brasileiros com o propósito de disseminar a cultura do café especial e levar o melhor de Minas Gerais para todo o país.

Foto assessoria

Lotti+Caldas Comunicação